Detroit/USA (ABZ). – Komatsu Ltd. hat eigenen Angaben zufolge der Übernahme von American Battery Solutions, Inc. (ABS) mit Sitz in Detroit, Michigan zugestimmt. ABS entwickelt und produziert eine große Bandbreite an Hochleistungs- und Industrie-Batteriepacks aus Lithium-Ionen-Batterien für Nutzfahrzeuge, Busse sowie Straßen- und Geländefahrzeuge.

Das Unternehmen bietet sowohl Standardbatteriesysteme als auch für den Kunden maßgeschneiderte Lösungen an. Die Technologien von ABS in Verbindung mit der fortschrittlichen Produktentwicklung, den Kenntnissen und der Expertise der Mitarbeiter ermöglichen es dem Unternehmen, Batteriepacks mit herausragender Leistung, Lebensdauer und Sicherheit zu entwickeln und herzustellen, teilte Komatsu mit.

Durch die Übernahme von ABS kann Komatsu die Batterietechnologien mit dem eigenen Knowhow und Netzwerk verbinden sowie selbst batteriebetriebene Bau- und Miningmaschinen entwickeln und herstellen. Zunächst werden die ABS-Batterien in Miningmaschinen in Nord- und Südamerika zum Einsatz kommen, wo die Nachfrage für eine Elektrifizierung zuletzt immer größer wurde. In Zukunft will Komatsu laut eigener Aussage den Einsatz von Batterien in Baumaschinen ausweiten und ein globales Vertriebsnetz aufbauen. Komatsu wird das Geschäft von ABS weiterhin unterstützen, um die Elektrifizierung nach dem Kauf des Unternehmens weiter voranzutreiben.