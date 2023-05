Ein fahrbares Allround-Raumgerüst erleichterte die Dacharbeiten. Foto: Layher

Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Bei der Fassaden- und Dachsanierung von zwei Turnhallen war deren exponierte Lage an einem Hang nur eine der Herausforderungen für Quadrex Gerüstbau. Es gab darüber hinaus baustellenseitig zahlreiche Anforderungen: Montage von meterbreiten Arbeitsgerüsten und Raumgerüsten innen und außen. Überbrückung eines angrenzenden Treppenaufgangs. Teilweise Abstützung des Gerüsts. Errichtung von Treppentürmen. Punktuelle Integration von Traggerüsten zur Unterstützung von Unterzügen. Und die vollständige Einhausung der Baustelle.

Um die Konstruktion genau auf die Baustellenbedürfnisse abzustimmen, plante das Technische Büro von Quadrex diese im Rahmen von Layher SIM digital vor. Layher SIM ist ein Prozess, der laut Layher für die speziellen Anforderungen im Gerüstbau konzipiert wurde und den gesamten Lebenszyklus eines Gerüstprojektes von der Planung über die Logistik bis hin zur Ausführung abdeckt. Layher SIM erlaube es Gerüstbauern, temporäre Gerüstkonstruktionen effizienter zu planen, zu montieren und zu managen. Für die Umsetzung von Layher SIM steht die Softwarelösung LayPLAN SUITE als leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung – mit passenden Modulen für jeden Bedarf. Angesichts der komplexen Aufgabe nutzte das Team von Quadrex das Modul LayPLAN CAD, das individuelle Lösungen im Rahmen des ingenieurmäßigen Gerüstbaus ermöglicht – inklusive Kollisionsprüfung und einer intensiven Abstimmung des digitalen Gerüstmodells mit dem Auftraggeber vor Montagebeginn. So war im Anschluss ein reibungsloser Aufbau sichergestellt.

Für die Umsetzung fiel die Wahl auf das bewährte Layher AllroundGerüst. Dieses ist dank leichter und trotzdem tragfähiger Bauteile sowie der selbstsichernden Keilschlossverbindung AutoLock schnell, materialsparend und damit wirtschaftlich bei Auf- und Abbau – und bietet durch seinen modularen Aufbau, verschiedene Standardlängen, die flexible Winkelwahl beim Bauteilanschlag sowie passende Ausbau- und Ergänzungsbauteile gleichzeitig eine hohe Flexibilität im Einsatz. Um Unterzüge abzufangen, setzte Quadrex Gerüstbau beispielsweise die hochtragfähigen Allround Traggerüstrahmen TG 60 ein. Der angrenzende Treppenaufgang wurde mit dem Allround Fachwerkträger überbrückt. Ein fahrbares Allround Raumgerüst erleichterte die Dacharbeiten. Mit einem Podesttreppenturm wurde ein schneller und trittsicherer Aufstieg im Gerüst realisiert – der erforderliche Fluchttreppenturm mit dem Allround Treppenturm 750. Vorgesetzte Allround-Stütztürme sorgten zudem bei fehlender Verankerungsmöglichkeit für Standsicherheit. Der Aufbau selbst erfolgte übrigens per Vormontage am Boden und anschließendem Kranversatz. So löste Quadrex Gerüstbau die fehlende Lagerfläche am Hang.

Die notwendige Baustelleneinhausung zum Schutz der Anwohner vor Lärm und Staub erfolgte mit dem Protect-System von Layher. Dabei handelt es sich um eine leistungsstarke Systemeinhausung für wirtschaftlichen Baustellenschutz: Kassettenelemente aus einem Aluminium-Rahmen mit umlaufender Gummidichtung – wahlweise mit einem verzinkten Stahlblech oder einer lichtdurchlässigen Kunststoff-Stegplatte gefüllt – lassen sich in einfacher und logischer Aufbaufolge schnell an den Layher Systemgerüsten Blitz und Allround anbringen. So wird das staubdichte Einhausungs-System den hohen Anforderungen an zeitgemäßen Umwelt-, Lärm-, Wetter- und Passantenschutz wirtschaftlich gerecht – egal ob bei Abbrucharbeiten mit großer Staubentwicklung, bei Korrosionsschutzmaßnahmen mit einem hohen Anteil an Strahlgut oder bei Asbestsanierungen. Die guten Lärmdämmeigenschaften sorgten bei diesem Projekt für den notwendigen Lärmschutz: Emissionen werden um 26 dB gemindert, mithilfe von Schalldämmmatten ließ sich dieser Schalldämmwert sogar noch erhöhen. Auch ein Beheizen der Baustellen während der Wintermonate zur Vermeidung von Baustellenstopps war möglich, Lichtkassetten gewährleisteten zudem Tageslichteinfall für die Bauarbeiten.