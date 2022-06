1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine Fein KBE 32 mit ihrem 1200-Watt-Hochleistungsmotor ermöglicht die Kernbohrungen mit Durchmessern bis 32 mm. Fotos: Fein

Schwäbisch Gmünd (ABZ). – Viele Anwender von Kernbohrmaschinen verwenden ihr Gerät täglich über mehrere Stunden hinweg. Einige müssen mit den Maschinen außerdem ein breites Spektrum von Anwendungen abdecken. "Gleichzeitig gibt es aber auch Anwender, beispielsweise im Metall- und Stahlbau, die fast ausschließlich Kernbohrungen mit Kernbohrmaschinen ausführen. Sie haben somit geringere Anforderungen an universelle Einsatzmöglichkeiten – ihnen genügt eine leistungsstarke Kernbohrmaschine mit Rechtslauf und einem geringen Hubbereich", sagt Christian Kreb, Produktmanager bei Fein.

Speziell für diese Zielgruppe hat Fein eine komplett neue Magnet-Kernbohrmaschine entwickelt. Die 1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32 sowie KBE 32 QW sind mit einer 3⁄4 in Weldon-Kernbohreraufnahme ausgestattet und unterscheiden sich lediglich darin, dass die KBE 32 QW einen werkzeuglosen Kernbohrerwechsel ermöglicht.

Mit dem 1200-Watt-Hochleistungsmotor erfüllt die neue Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32 laut Fein den Wunsch von Kunden nach einer leistungsstarken Maschine. Wettbewerbsübergreifend sei das die höchste Motorleistung in dieser Leistungsklasse. Durch das konstant hohe Drehmoment und eine stabile Motorkennlinie wird nach Herstellerangaben auch unter Last ein hoher Arbeitsfortschritt erreicht.

Da viele Kunden ihre Kernbohrmaschinen hauptsächlich für Kernbohrungen einsetzen, haben die Entwickler von Fein die KBE 32 exakt für diese Anwendung optimiert. Die Maschine sorgt laut Hersteller für präzise Bohrergebnisse und erledigt damit zuverlässig Kernbohrungen bis zu 32 mm Durchmesser. Im Stahlbau ist die Maschine für die gängigsten Kernbohr-Durchmesser von 14 bis 26 mm geeignet. Außerdem ist die KBE 32 mit 10,8 kg Gesamtgewicht für den Einsatz auf der Baustelle und bei Überkopf-Arbeiten etwa für die Bereiche Stahl- und Brückenbau, Freileitungsbau sowie den klassischen Metallbau geeignet. Die Kundenbefragungen haben zudem aufgezeigt, dass mit einem Hubbereich von 90 mm und Schnitttiefen von 50 mm nahezu alle Kernbohranwendungen abgedeckt werden können. Genau diese Ergebnisse realisiert laut Hersteller auch die neue FEIN KBE 32.

Damit die volle Motorleistung an der Bohrspindel umgesetzt werden kann, muss die Maschine über einen sicheren Stand verfügen. Bei der KBE 32 sorgt dafür ein Elektromagnet, der nach Herstellerangaben eine Haltekraft von 10.000 N hat und in Eigenfertigung am deutschen Unternehmenssitz von Fein hergestellt wird.



Die mechanischen Bauteile und die solide Konstruktion der KBE 32 sind laut Hersteller für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk ausgelegt.

Muss eine Maschine gewartet werden und fällt deshalb aus, kann das speziell bei zeitkritischen Projektarbeiten problematisch werden. Sehr groß war daher laut Fein die Forderung von Kunden nach einer stabilen Maschine, die den harten Bedingungen beispielsweise im Stahlbau standhält. Aus diesem Grund haben die Entwickler von Fein nach eigener Aussage die KBE 32 als extrem belastbare Konstruktion mit hoher Verarbeitungsqualität entworfen. Der Bohrständer aus Aluminium-Druckguss ist deshalb massiv gestaltet, auch die mechanischen Bauteile wurden so ausgelegt, dass sie extrem strapazierfähig sind.

Das Bohrmotorkabel verläuft innerhalb des Motorgehäuses, wodurch das Risiko ausgeschlossen wird, dass der Anwender versehentlich mit dem Kabel etwa am Werkstück hängen bleibt. All diese Maßnahmen dienen letztendlich dazu, die KBE 32 langlebig und ausdauernd zu machen: Bis zu 70.000 Kernbohrungen realisiert die Maschinelaut Hersteller, was einer Einsatzdauer von rund 400 Stunden entspricht.

Für Anwender ist eine einfache Bedienung der Maschine wichtig – auch an beengten Arbeitsstellen. Deshalb wurde die KBE 32 mit einem Vorschubhandrad ausgestattet, das Anwender je nach Arbeitseinsatz werkzeuglos entweder auf der linken oder rechten Seite anbringen können. Auf diese Weise können auch randnahe Kernbohrungen realisiert werden. Zusätzlich ist die Maschine mit selbsterklärenden Bedienelementen ausgestattet. Dadurch, dass die Bedienelemente nach innen versetzt sind, können Anwender sie mit der Hand selbst bei randnahem Arbeiten erreichen.

Im Standard-Lieferumfang der FEIN KBE 32 und KBE 32 QW enthalten sind neben der Magnet-Kernbohrmaschine ein Zentrierstift mit 100 mm Länge, ein Berührschutz, ein Spanngurt, eine Kühlmittelflasche, ein Flaschenhalter sowie ein Koffer, in dem alle Zubehöre verstaut werden können. Die KBE 32 enthält zudem einen Innensechskantschlüssel mit T-Griff für den Zubehörwechsel. Als optionales Zubehör ist für beide Modelle ein Kühlmitteltank für die Schwerkraftkühlschmierung verfügbar.