München (ABZ). –Der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus verzeichnet im Geschäftsjahr 2023 einen Zuwachs in Produktbereichen. Insgesamt lieferte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge rund 116.000 Fahrzeuge an seine Kunden aus. Laut MAN ist das ein Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr.