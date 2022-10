Matthias Brenken ist neuer Head of International Finance and Accounting bei MC-Bauchemie Müller.

Matthias Brenken hat nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum, das er als Diplom-Ökonom erfolgreich abgeschlossen hat, zunächst rund zehn Jahre für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers in Düsseldorf im Bereich Wirtschaftsprüfung International gearbeitet. Dort absolvierte er auch sein Steuerberater- und Wirtschaftsprüferexamen. 2008 wechselte er in die Niederlassung Dortmund der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Baker Tilly, für die er ebenfalls rund zehn Jahre in der Beratung und Prüfung mittelständischer Unternehmen tätig war. 2018 verließ er Baker Tilly, um als Leiter Konzernrechnungswesen in einem inhabergeführten, weltweit operierenden Industrieunternehmen tätig zu werden. Im Zuge dieses Wechsels gab er auch seinen Wirtschaftsprüfertitel auf. Seit dem 1. Mai 2022 leitet er nun das internationale Finanz- und Rechnungswesen bei der MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG.