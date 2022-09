Lars Petersson tritt zum 1. November 2022 den Posten als CEO der Velux-Gruppe an. Er übernimmt damit die Position von David Briggs, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Derzeit ist Petersson Präsident und CEO von Hempel. Zuvor war er in leitenden Positionen beim schwedischen Fenster- und Türenhersteller Inwido sowie beim französischen Bodenbelag-Hersteller Tarkett tätig.

