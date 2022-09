Fil Filipov, Eigentümer des Bagger- und Kranherstellers Atlas, ist kürzlich im Alter von 75 Jahren verstorben. Fil Filipov wurde 1946 in Plovdiv geboren. Mit 17 Jahren flüchtete er aus dem kommunistischen Bulgarien und wanderte nach einem Gefängnisaufenthalt und der Internierung in einem griechischen Flüchtlingslager in die USA aus. Dort wurde er zu einem äußerst erfolgreichen Manager, unter anderem als Präsident von Terex Cranes. 2004 machte er sich selbstständig und war als Unternehmer erfolgreich tätig. Er hat etwa 50 Unternehmen mit Erfolg umstrukturiert. 2010 kaufte er Atlas in einer für das Unternehmen sehr schwierigen Phase und führte die Firma wieder auf einen erfolgreichen und profitablen Weg.

