Kirchdorf an der Iller (ABZ). – Auf der Jubiläumsmaschine der Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, dem Gründungswerk der Unternehmensgruppe Liebherr in Kirchdorf an der Iller, prangt in großen schwarzen Zahlen die 100.000 auf weißem Untergrund.

Auf der Jubiläums-Maschine LH 22 M Industry konnten sich alle Mitarbeiter handschriftlich durch ihre Signatur verewigen. Foto: Liebherr

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum der Firmengruppe Liebherr wurde die Maschine erstmals den Mitarbeitenden präsentiert. Als besonderes Highlight durften alle Mitarbeitenden den LH 22 M Industry handschriftlich signieren.

Nach Unternehmensangaben zeichnet sich die Jubiläumsmaschine wie alle mobilen Umschlagmaschinen von Liebherr durch hohe Flexibilität und außergewöhnliche Mobilität aus. Durch ihre robuste und kompakte Bauweise ist die Umschlagmaschine besonders für Einsätze im Recyclingbereich geeignet. Mit neuester, von Liebherr entwickelter Motoren- und Hydrauliktechnik liegt das Hauptaugenmerk auf Kraftstoffeffizienz bei gleichzeitiger Steigerung der Umschlagleistung. Die Arbeitsausrüstung der Maschine ist in den unterschiedlichsten Varianten erhältlich und somit immer optimal auf den individuellen Einsatz abgestimmt. Die 100.000 Maschine ist mit einem Sortiergreifer ausgestattet und eignet sich damit ideal für Einsätze im Abbruch oder Recycling.

Im Jahre 1949 erfand der Pionier Hans Liebherr den ersten mobilen Turmdrehkran der Welt und gründete damit in Kirchdorf an der Iller die künftige, gleichnamige Firmengruppe. Bereits im Jahr 1954 legte Hans Liebherr mit seinem ersten Mobilbagger L 300 den Grundstein für eine neue Maschinenart, die bis heute nach Herstellerangaben an der Weltspitze steht. In den folgenden Jahren erweiterte sich das Produktsortiment stetig, um den wachsenden Anforderungen der Bauindustrie gerecht zu werden.

Mit dem Mobilbagger A 650 entwickelte Liebherr 1960 den ersten vollhydraulischen Mobilbagger. Ausgehend von diesem Erfolg, erweiterte Liebherr das Produktportfolio in den 1980er-Jahren um Umschlagmaschinen, um den wachsenden Anforderungen im Bereich Materialumschlag gerecht zu werden. Die spezialisierten Maschinen sind darauf ausgelegt, große Mengen an Schüttgütern, Schrott, Holz und anderen Materialien effizient und sicher zu bewegen.

Im Jahr 1989 folgte die Litronic als weiteres Innovations-Highlight von Liebherr. Die Litronic ist ein Gesamt-System aus intelligenter Elektronik und funktioneller Hydraulik zur Überwachung, Steuerung, Regelung und Koordination aller wichtigen Systeme des Baggers. Das richtige Zusammenspiel von Maschine und Anbauwerkzeug spielt eine entscheidende Rolle für den erfolgreichen Einsatz vor Ort.

Liebherr investierte deshalb auch in diesen Bereich und konnte 2001 sein vollautomatisches Schnellwechselsystem Likufix vorstellen. Mit Likufix kann der Maschinenführer alle mechanischen und hydraulischen Anbauwerkzeuge per Knopfdruck von der Kabine aus wechseln sowie die Hydraulikdrücke und -mengen einstellen. Mit der Einführung der neuen Generation knickgelenkter Muldenkipper im Jahr 2020 entwickelte Liebherr sich zu einem Full-Liner im Bereich der Erdbewegung. Ganz im Sinne des Mottos "Stillstand ist Rückschritt" folgen laufend Weiterentwicklungen in allen Bereichen.