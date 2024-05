Magdeburg/Leipzig (dpa). - Der Maschinenbau in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr einen Milliardenumsatz erzielt. Gute Geschäfte wurden besonders im Ausland gemacht.

Der Maschinenbau in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr mehr als 2,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Gegenüber dem Vorjahr sei das eine nominale Steigerung von sieben Prozent, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Leipzig mit. Seit Beginn der Erhebung des Verbandes habe die Branche noch nie einen so hohen Umsatz erzielt, hieß es. Zum Umsatzplus habe vor allem das Geschäft im Ausland beigetragen.



Bislang lag der höchste Umsatzwert demnach bei 2,49 Milliarden Euro im Jahr 2018. Insgesamt zählte der Verband 63 Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten in Sachsen-Anhalt. „Die Branche hatte nach einer zweijährigen Durststrecke bereits im Jahr 2022 wieder Fahrt aufgenommen”, sagte Verbandschef Oliver Köhn. Verglichen mit anderen ostdeutschen Bundesländern liegt der Maschinenbau in Sachsen-Anhalt jedoch hinter dem in Sachsen (8,5 Milliarden Euro 2023), Mecklenburg-Vorpommern (4,7 Milliarden Euro) und Thüringen (4,1 Milliarden Euro).