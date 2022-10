So soll der diesjährige Moba-Messestand auf der bauma aussehen. Abb.: Moba

Seit 1972 hat sich das Unternehmen aus Limburg an der Lahn der Steuerung von Baumaschinen verschrieben. Das bedeutet 50 Jahre Erfahrung auf Baustellen und mit Lösungen für Baumaschinen durch die Entwicklung von Assistenz- und Automationssystemen – so lautet das Versprechen des Unternehmens. In diesem Jahr überrascht der Spezialist für Mess-, Steuerungs- und Assistenzsysteme Interessierte mit einem Bündel aus verschiedenen Produktneuheiten: Die Nivellierungstechnik Big Sonic Ski basiert auf Ultraschallabtastung, um die Ebenheit im Asphalteinbau sicherzustellen.

Moba hat das System nochmals überarbeitet, sodass die Firma auf der bauma den nächsten Schritt als Weltneuheit vorstellen wird: Das neue System steht für eine noch präzisere Ebenheit und begeistert insbesondere mit einer deutlich vereinfachten Handhabung auf der Baustelle, versichert Moba.

Die Temperaturüberwachung und -erfassung ist ein wichtiger Baustein im Asphalteinbau. Nur mit einer homogenen Mischguttemperatur im optimalen Temperaturfenster lässt sich ein qualitativ hochwertiger Straßenbelag erstellen. Moba geht laut eigener Aussage auch bei dieser Technologie einen Entwicklungsschritt weiter und wird das neue Temperaturmesssystem auf der Münchener Messe präsentieren.

Eine weitere Neuentwicklung wird es im Bereich der Baggersteuerungen geben: Das Einstiegssystem für einfachere Erdbauarbeiten wurde modernisiert. Neu gedacht hat Moba auch die Anwendung – sie kommt nun schlanker und einfacher daher und ist somit noch benutzerfreundlicher, verspricht das Unternehmen. Neu sei ebenfalls, dass jetzt schon in der kleinsten Systemkonfiguration Tiltrotatoren eingebunden werden können. Präsentiert wird das neue System als Xsite EASY 2.0 – das passende System für Klein- und Minibagger bis hin zu Baggern mittlerer Größe. Moba ist sowohl im Innenbereich in Halle A2 am Stand A2.237 als auch im Freigelände Süd am Stand FS.1113/6 zu finden.