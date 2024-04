Bremen (ABZ). – In der Welt der Bautechnik gibt es nach Angaben Diedrich Schröder GmbH & Co. KG der einen neuen Stern am Horizont: Der Speedcrane 500, ein Kran, der mit einem 16-Meter-Ausleger arbeitet und 500 kg am Ende dieses Auslegers heben kann. Diese technologische Meisterleistung verspreche, die Effizienz und Produktivität auf Baustellen zu revolutionieren.

Bei der Präsentation: Christoph Broehl (Firma Schreiber, v. l.), Thierry Tenailleau (Geschäftsführer der Firma SpeedCrane), Olaf van Solinge (Vertriebsleiter der Firma SpeedCrane) und Mike Forster (Firma D. Schröder). Foto: Schröder

Der Speedcrane 500, entwickelt von führenden Ingenieuren in Zusammenarbeit mit moderner Technologie, ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Mit seinem Design und seiner Hebekapazität ist dieser Kran eine Antwort auf die steigenden Anforderungen in der Baubranche, gerade im Bereich der kleinen Krantypen, heißt es.

Was den Speedcrane 500 von anderen Kranen unterscheidet, ist demnach seine Fähigkeit, schwere Lasten in großem Umfang in Höhen von bis zu 13,5 m zu bewegen. Diese Hubhöhe ermöglicht es Bauarbeitern, selbst an schwer zugänglichen Stellen präzise zu arbeiten, was zu einer erheblichen Steigerung der Effizienz und Sicherheit auf Baustellen führt.

Die Fähigkeit des Speedcrane 500, bis zu 500 kg am Ende seines Auslegers zu heben, bedeutet eine Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten, heißt es seitens des Unternehmens. Von schweren Baumaterialien bis hin zu komplexen Ausrüstungen könne der Kran eine Vielzahl von Lasten mit Leichtigkeit bewältigen, was die Arbeitsabläufe rationalisiert und den Zeit- und Kostenaufwand reduziert.

Benutzerfreundlich

Ein weiterer Vorteil des Speed-crane 500 ist seine Benutzerfreundlichkeit. Mit intuitiven Steuerungssystemen und Sicherheitsfunktionen wurde der Kran so konzipiert, dass er von geschultem Personal problemlos bedient werden kann, wodurch die Einsatzmöglichkeiten auf der Baustelle maximiert werden. Außerdem kann der Speedcrane 500 mit einem 3,5-Tonnen-Zugfahrzeug der Führerscheinklasse BE zum Einsatzort gefahren werden. Diese Flexibilität in Bezug auf den Transport macht den Kran noch attraktiver für Bauprojekte verschiedener Art und Größe.

Die Fa. Diedrich Schröder GmbH & Co. KG aus Bremervörde bietet zudem die Dienstleistung der Bereitstellung ausgebildeter Kranfahrer an. Dank ihrer Expertise und Erfahrung können die Mitarbeiter der Abteilung Krandispo den Speedcrane 500 effizient und sicher bedienen, was die Leistungsfähigkeit des Krans weiter optimiert und den reibungslosen Ablauf auf der Baustelle gewährleistet, heißt es.

Rundum-Service

Schreiber Baumaschinen steht seit über neunzig Jahren für Vermietung und Verkauf von hochwertigen sowie modernen Baumaschinen und Baugeräten. Der Rundum-Service sowie die Werkstatt runden die Dienstleistungen des Unternehmens mit Niederlassungen in Bremen, Bremerhaven und Lüneburg ab. Die breite Produktauswahl sowie die zahlreichen hochspezialisierten Mitarbeiter machen Schreiber Baumaschinen zum Lösungspartner für nahezu jedes Bauprojekt. Hochwertige Ausrüstung ist unverzichtbar für eine Baustelle, auf der leistungs- und terminintensiv gearbeitet wird.

Schreiber Baumaschinen bieten für jeden Einsatzbereich Krane, Container, Schalung & Zubehör, Bau-Spezialartikel und Verbrauchsmaterialien. Für nahezu alle Geräte und sämtliches Zubehör haben Kunden die Wahl zwischen Anlieferung oder Selbstabholung. Die Fa. Schreiber Baumaschinen GmbH bietet bei dem hier erwähnten Kran Unterstützung in Form von Wartungsdiensten, Ersatzteilen oder sogar in der Vermietung und Verkauf an. Durch ihre Fachkenntnisse und ihren erstklassigen Kundenservice unterstützt die Schreiber Baumaschinen GmbH Bauunternehmen dabei ihre Bauprojekte erfolgreich umzusetzen und hilft bei Steigerung Ihrer Produktivität. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen wie Diedrich Schröder GmbH & Co. KG und Schreiber Baumaschinen GmbH trägt dazu bei, die Baubranche zu stärken und innovative Technologien wie den Speedcrane 500 optimal zu nutzen.

Die Präsentation des Speecrane 500 bei der Fa. Schreiber in Bremen fand im Beisein des Entwicklers Thierry Tenailleau und dem Vertriebsleiter Olaf van Solinge satt.