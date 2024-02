Sorgfältige Pflege und fachgerechte Reparatur bewirken eine lange Nutzungsdauer von Kleidung. Foto: DBL

Die Bundhose? Fast neu, aber zu eng. Kann weg. Und diese Jacke? Eigentlich noch gut. Aber das kleine Loch unter dem Ärmel reparieren? Zu viel Aufwand. Weg damit. Dieses Teil ebenso. Ab in den Müllcontainer, die Altkleidersammlung, bestenfalls sortiert und gewaschen persönlich in eine karitative Einrichtung bringen. So geht's vielen Kleidungstücken. Und die Kleiderberge wachsen, auch auf dem Markt für Fast Fashion drängen sich weitere aggressive Mitspieler. Billiger, schneller, immer mehr. Die weltweite Textilproduktion hat sich seit der Jahrtausendwende mehr als verdoppelt. Gleichzeitig wird die gekaufte Kleidung kürzer und weniger intensiv genutzt. Keine gute Entwicklung für die Umwelt, denn die Textilindustrie gilt mit ihren CO2-Emissionen als eine der größten Klimasünder weltweit. Wie also mit Kleidung – und auch Berufskleidung – nachhaltiger umgehen?

"In den letzten Jahren standen vor allem Produktionsbedingungen in der Lieferkette und die Kreislaufführung von Textilien im Vordergrund vieler Aktivitäten", so Dr. Laura Spengler vom Umweltbundesamt. "Das sind sehr wichtige Ansatzpunkte für eine nachhaltigere Textilindustrie. Aber um die Umweltauswirkungen der Bekleidungsproduktion, -nutzung und -entsorgung zu verringern, bedarf es auch langlebiger Bekleidung. Und deshalb Maßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer." Als UBA-Fachbereichsleiterin für übergreifende Aspekte des produktbezogenen Umweltschutzes war sie an einer aktuellen Studie beteiligt, welche die Rolle der Langlebigkeit von Kleidung detailliert beleuchtet.

Kriterien und Messnormen für Langlebigkeit

Diese Studie systematisiert unter anderem bestehende Definitionen, Kriterien und Messnormen für Langlebigkeit und stellt die Einflüsse auf die Nutzungsdauer entlang des Lebenszyklus eines Kleidungsstücks dar.

Eine Erkenntnis ist hier, dass die richtige Pflege eines Kleidungsstücks die Nutzungsdauer signifikant verlängern kann. Die Pflegehinweise auf der Kleidung sind jedoch häufig nicht ausreichend und auch nicht mit den Systemen der Waschmaschinen oder Waschmittel abgestimmt. "Das Waschen und Trocknen beeinflusst nicht nur die Langlebigkeit der Kleidung, sondern bestimmt auch über zahlreiche negative Umweltwirkungen der Nutzungsphase", erklärt hier Dr. Laura Spengler. Dazu gehörten der Wasser- und Stromverbrauch beim Waschen und der Eintrag von Mikroplastik – durchs Waschen freigesetzte Mikrofasern. Oder Chemikalien – etwa durch Waschmittel, Auswaschen der chemischen Ausrüstung der Kleidung ins Wasser. Weitere Erkenntnis: Neben der richtigen Pflege kann die Lebensdauer von Bekleidung auch durch Reparaturen und andere nutzungsverlängernde Maßnahmen erhöht werden.

"Mit der Berufsbekleidung gibt es bereits eine Branche, deren Kerngeschäft in der langen Nutzung von Textilien liegt", so Dr. Laura Spengler. "Denn bei der Auswahl von Berufsbekleidung sind Anforderungen an die Langlebigkeit besonders wichtig. Diese beziehen sich beispielsweise auf Strapazierfähigkeit oder Waschbeständigkeit." Die Forscherin sieht hier ein spannendes Beispiel und laut der UBA-Studie könnten etablierte Techniken in der Produktion von Berufskleidung für die Weiterentwicklung von Alltagskleidung im Bereich Langlebigkeit übernommen werden. Allerdings basiert der Markt für Berufsbekleidung teilweise auf anderen Geschäftsmodellen und auch die Nutzung unterscheidet sich.

Präzise und teils aufwendige Verarbeitung

"Hochwertige Berufskleidung unterscheidet sich durch ihre präzise und teils aufwendige Verarbeitung von normaler Freizeitkleidung – sie ist auf Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit ausgelegt", meint Jan Kuntze von der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH, einem bundesweit agierenden Verbund mittelständischer, textiler Mietdienstleister. "Das fängt meist beim sehr robusten Gewebe an und geht weiter mit Details wie etwa Doppel- oder Dreifachnähten, verstärkten Kniepartien und Taschen und auch der Qualität von Reißverschlüssen, die sich leicht austauschen und reparieren lassen müssen. Denn alles ist auf langfristigen Einsatz ausgelegt – entsprechend unserem Geschäftsmodell." Hier betont der DBL Experte, dass auch die Idee des Textilleasings nachhaltig ist. Seine Argumente: "Wir sind bestrebt, das textile Gut so lange wie möglich im Kreislauf zu halten, also den Lebenszyklus maximal auszuschöpfen."

Dies geschieht laut Jan Kuntze beispielsweise durch den Einsatz hochwertiger Gewebe, ressourcenschonender, zertifizierter Waschprozesse und fachgerechter Reparatur. Hier erklärt er: "Setze ich ein Kleidungsstück doppelt so lange ein und verwende zudem noch erneuerbare Energien für seine Produktion und Pflege, habe ich 67 Prozent klimaschädliche Einflüsse eingespart." Was wäre für den DBL-Experten mit Blick auf die Zukunft optimal? "Kleidungsstücke aus umweltverträglichen, also gut abbaubaren Materialien, die ressourcenschonend produziert und gepflegt werden, eine sehr lange Lebensdauer haben und sich dann wieder recyceln lassen."

Und wie ist das Fazit der UBA Studie? Die kommt zum Ergebnis, das der Fokus allein auf kreislauffähige Produkte nicht ausreicht, um langfristig Ressourcen einzusparen. "Es bedarf einer höheren Langlebigkeit und Maßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer und Nutzungsintensivierung – sowie insgesamt eines verringerten Konsums", so Dr. Laura Spengler.

Auf Grundlage der Untersuchungen wird auch klar: Verbraucher könnten ihre Kleidung in vielen Fällen deutlich länger nutzen, als sie es derzeit tun . . .