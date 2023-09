Insgesamt sieben neue Diesel Teleskopbühnen des Typs HT16RTJPRO hat die Beyer-Mietservice KG. Foto: Beyer-Mietservice

Anschaffungskriterien waren neben Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, Flexibilität und Effizienz ebenfalls die Umweltfreundlichkeit der Maschinen. Beyer strukturiert seine Flotte kontinuierlich im Hinblick hierauf um.



In Sachen Klimafreundlichkeit punktet der Stage-V-konforme verbrauchsarme Diesel-Motor sowie das integrierte Stopp Emission System der Steiger, das bei Inaktivität den Motor automatisch temporär stoppt. Einfacher gesagt: Keine Maschinenbewegung gleich kein Schadstoffausstoß. Für Mieter resultieren ein reduzierter Kraftstoffverbrauch und beste Einsatzmöglichkeiten in zum Beispiel innerstädtischen Arealen wie Fußgängerzonen, Parks und anderen Gegenden mit strengen Umweltvorschriften. Auch den Auf- und Abbau von Outdoor-Messen sowie der kommenden Sommerfestivals werden, so die Erfahrung des Vermieters, die neuen Teleskopbühnen zuverlässig unterstützen.

Die neuen Teleskopsteiger, die Beyer unter der Bezeichnung TB 160 KD führt, stellen eine Arbeitshöhe von 16 m zur Verfügung und gehören mit ihren modernen und funktionalen Eigenschaften zu den innovativsten ihrer Klasse. Ein besonderes Merkmal ist die hohe Tragkraft von 350 kg, die bei voller Arbeitshöhe und auf bis zu 11,9 m seitlicher Auslage realisiert wird. Die maximale seitliche Reichweite liegt bei 13 m – und damit etwa 1,5 m über der Norm. Was wenig klingt, bedeutet bei der stützenlosen Höhenzugangstechnik eine ausgefeilte technische Raffinesse und macht beim Übergreifen von Störkanten, Balkonen und Vorbauten nicht selten den entscheidenden Unterschied, resümiert Beyer.

Ebenfalls besonders in dieser Größenklasse ist die Pendelachse, die Geländefahrten mit minimierter Stoßübertragung auf Chassis und Oberwagen gewährleistet. Als kompakte, wendige Bühnen, ausgestattet mit allen Geländeeigenschaften und maximaler Beweglichkeit durch Endlosdrehkranz, Korbarm und Korbschwenkfunktion, stehen die Teleskopbühnen für Projekte in Industrie und Handwerk, im Veranstaltungswesen sowie den anspruchsvollen Höheneinsatz im unbefestigten Baustellengelände gleichermaßen zur Verfügung.