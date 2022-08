Wo die Arbeit auch nachts nicht ruht, kommt es darauf an, dass die Arbeitsumgebung optimal ausgeleuchtet wird. Foto: Continental

Das einzigartige modulare Gehäusekonzept bietet große Flexibilität für verschiedenste Beleuchtungsanforderungen bei geringer Komponentenkomplexität. Zudem besticht das neue System durch eine erhöhte Lichteffizienz im Vergleich zu vielen bisher auf dem Markt erhältlichen Systemen.

"Den Bausektor in seiner Gesamtheit zu betrachten und mit unseren Lösungen zu mehr Sicherheit auf der Baustelle beizutragen, ist ein wichtiges Ziel von Continental", erläutert Georg Kliewer, Head of Special Vehicles im Geschäftssegment Automotive Aftermarket bei Continental. "Daher freuen wir uns, dass wir mit den NightViu-Arbeitsleuchten nun auch die Sichtbarkeit in ohnehin unübersichtlichen Situationen verbessern können."

Weltweit wird auf vielen Großbaustellen aufgrund des enormen Zeitdrucks buchstäblich rund um die Uhr gearbeitet. Umso wichtiger ist es, dass die Arbeitsumgebung auch bei Dämmerung oder Dunkelheit optimal ausgeleuchtet ist, damit Gefahrensituationen richtig eingeschätzt und minimiert werden können.

Mit den NightViu-Arbeitsleuchten haben Maschinenführer in jeder Situation eine gute Sicht und übersehen keine Hindernisse oder Kollegen aufgrund schlechter Beleuchtung. Und weil die Bauindustrie aufgrund schwieriger Umweltbedingungen ohnehin hohe Anforderungen an mechanische und elektrische Komponenten stellt, müssen auch die Arbeitsscheinwerfer extrem effizient, hochwertig und robust sein, um diesen Bedingungen standzuhalten.

Zu diesem Zweck verfügen die Arbeitsscheinwerfer aus dem NightViu-Portfolio über ein effizientes Reflektorlinsen-Design mit sechs leistungsstarken LEDs und vier Abdecklinsen. Mit etwa 100 L/W haben die verwendeten LED-Leuchten eine erhöhte Lichtausbeute im Vergleich zu anderen LED-Leuchten für Baumaschinen, sodass die empfindliche Fahrzeugelektronik geschont und Kurzschlüsse durch einen zu hohen Stromverbrauch verhindert werden.

Die Lichtstromoptionen reichen dabei von 1500 über 2500 bis zu 3500 L. Die erzeugten Lichtstrahlen decken unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien für den Arbeitsbereich rund um das Fahrzeug ab, vom Nahbereich bis zur Fernfeldausleuchtung. Dabei folgen die Lichtstrahlen unterschiedlichen Leuchtmustern, von einer sehr zentrierten Spot-Beleuchtung über Flood und Wide bis zu einem extrem breiten Beleuchtungsfeld. "Im Ultra-Wide-Modus erreichen wir in 90 Metern Entfernung noch eine Lichtintensität von einem Lux, was in diesem Bereich einzigartig ist", erklärt Chris Kosmala, bei Continental verantwortlich für die Entwicklung von Beleuchtungssystemen.

Insgesamt erhöhe sich so die Helligkeit in den Ecken sowie an den Seiten oder am von den Strahlern entfernten Ende des beleuchteten Bereichs. Zudem setzt Continental auf ein spezielles Gehäusekonzept, durch das man die drei verschiedenen Lichtstromoptionen und die vier verschiedenen Leuchtmuster frei miteinander kombinieren kann, ohne dafür mehr als ein Gehäusedesign zu benötigen. "Auf diese Weise hält sich die Komplexität des NightViu-Portfolios in Grenzen und trotzdem können wir jede nur denkbare Anforderung unserer Kunden erfüllen", so Chris Kosmala.

Darüber hinaus ermöglicht der modulare Ansatz auch die Kombination von verschiedenen Lichtkegeln, wodurch die Anzahl der benötigten Leuchten reduziert wird und dennoch eine sehr homogene Ausleuchtung unter Vermeidung von Schattenwurf gewährleistet ist. Die Aluminiumgehäuse sind für den Off-Highway-Einsatz gebaut und entsprechend gegen Wasser und Staub nach Standard IP6K8 geschützt. Die Leuchten halten zudem Temperaturen von –40 und + 90 °C stand und bestehen Vibrationstest von bis zu 12 g rms. Gewährleistet wird dies im Continental-eigenen, zertifizierten Qualitätslabor, in dem die Produkte unter anderem zahlreiche Tests zur Wasser- und Temperaturbeständigkeit durchlaufen. Ihr flexibles Montagesystem zur Direktmontage, für Standard- oder Schwerlasthalterung ermöglicht außerdem die Nachrüstung an vielen verschiedenen Positionen am Fahrzeug.

Die NightViu Premium-Arbeitsleuchten werden in der zweiten Jahreshälfte 2022 erhältlich sein und in den Folgemonaten um weitere Anwendungsmöglichkeiten im Nutzfahrzeugbereich, zum Beispiel als Fahrleuchten, ergänzt werden.