Effektive Schutzmaßnahmen und eine umfassende Baustellensicherung sind also besonders wichtig. Mit Video Guard steht ein Überwachungssystem zur Verfügung, das rund um die Uhr das ausgewählte Gelände vor Einbrüchen und Vandalismus sichert. Die bis zu 6 m hohen Überwachungstürme sind mit jeweils drei hochauflösenden Kameras ausgestattet, die sowohl auf den Nah- als auch den Fernbereich abgestimmt sind und so eine lückenlose Sicherung von Baugeräten und Material ermöglichen. Dank der angebrachten Infrarot-Scheinwerfer ist die Baustelle auch bei Dunkelheit flächendeckend geschützt und es entstehen gut ausgeleuchtete Aufnahmen.

Jeder Überwachungsturm ist mit drei hochauflösenden Kameras ausgestattet, die auf den Nah- und Fernbereich abgestimmt sind. Dadurch wird ein lückenloses Bild des Überwachungsbereichs erzeugt. Foto: Video Guard

Das System ist mit einer intelligenten Videoanalysetechnologie ausgestattet, die regel- und vektorbasiert auf Bewegungen reagiert. In Sekundenschnelle wird so identifiziert, ob es sich um ein Tier oder einen Eindringling handelt. In der Bewachungszeit wird so jede Bewegung auf dem Gelände wahrgenommen und sofort ein Alarm ausgelöst, der in der angeschlossenen Sicherheitszentrale eingeht. Noch bevor sich Personen mit kriminellen Absichten unerlaubt Zugang zu Materialien oder Baugeräten verschaffen, stehen sie bereits unter Beobachtung.

Das geschulte Sicherheitspersonal in der angeschlossenen Alarmzentrale fordert die Unbefugten über die in den Türmen integrierten Lautsprecher zum Verlassen des Grundstückes auf. Reicht der direkte Appell nicht aus, wird unverzüglich die zuständige Polizeizentrale alarmiert. Die mobilen Kameratürme von Video Guard schützen so nicht nur wertvolle Materialien und Baumaschinen, sie wirken auch präventiv. Sowohl Sach- als auch Personenschäden werden verhindert. Damit sind auch Baustellenbetreiber auf der sicheren Seite.