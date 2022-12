Rockwheel zerkleinert Bauschutt direkt auf der Baustelle. Foto: Rock Zone

Die hydraulische Anbaufräse produziert laut Hersteller schon in der Anwendung wiederverwertbares Material.

Rockwheel zerkleinert nach Angaben des Herstellers Beton inklusive Bewehrungsstahl – bis zu dreimal schneller als ein Hammer im entsprechenden Material. Bewehrung und Flacheisen werden geschnitten. Die Meißel mit der Hartmetallspitze, der schmale mit Hardox verstärkte Mittelsteg und das robuste Gehäuse mit innenliegendem Motor sollen für Schlagfestigkeit unter stärksten Belastungen sorgen. Ergebnis ist laut Hersteller ein nur kiesgroßes Abbruchmaterial. Dieses ist einfach und effizient abzutransportieren oder kann direkt als Verfüllmaterial verwendet werden.

Zwei Vorteile, die Herbert Brück beim Abriss seines kleinen Schweinemastbetriebes von der Rockwheel überzeugte. Der landwirtschaftliche Betrieb wird zurzeit von Brücks Sohn auf ökologische Tierhaltung umgestellt. Eine Gastwirtschaft mit Verkaufsraum soll ebenfalls entstehen. Hierfür werden Parkplätze benötigt. Der Beton der Stallwände entspricht der heutigen Betongüte C20/25. Früher war diese Klasse mit B25 gekennzeichnet, die dafür gültige DIN 1045 ist jedoch nicht mehr aktuell. Die Rockwheel D20 beißt sich nach Aussage des Herstellers mit ihren 64 Meißeln mit Leichtigkeit durch den Beton. Kiesgroßes Abbruchgestein konnte Brück Junior gleich aufsammeln und zur Bodenbefestigung der neuen Parkplätze nutzen.

Die 120 m³ Wandfläche war an einem Tag durch die Anbaufräse Rockwheel abgebaut. Das Fundament bleibt vorerst stehen. Weitere positiver Nebeneffekt: Die vibrationsarme- und geräuscharme Arbeitsweise einer Rockwheel stört keinen in der direkten Nachbarschaft. Teure Deponiekosten für Bauschutt sind auf dieser Baustelle dank dem Einsatz einer Rockwheel nicht entstanden. Zwei Drittel des Materials konnten direkt verwendet werden. Der Rest ging an den Bauhof der saarländischen Kleinstadt. "Das Fräsmaterial der Rockwheel war ideal für unseren neuen Parkplatz", so Herbert Brück, "eine perfekte Wiederverwertung im Abbruch."