Als Schienenunterbau für ein zur KI-Forschung mit vielfältigen Sensoren ausgestattetes, autonomes Testfahrzeug fungierte eine Gerüstkonstruktion aus Rohr-/Kupplungs-Material. Foto: gerüst-welt.de

Benötigt wurde diese Unterkonstruktion für ein mit vielfältigen Sensoren ausgestattetes, autonomes Schienenfahrzeug, das unter allen möglichen Umweltbedingungen in reproduzierbaren Versuchsszenarien Sensor-Rohdaten für die spätere Anwendbarkeit KI-gesteuerter Systeme im landwirtschaftlichen Bereich liefern sollte. Durch ein automatisches Ladesystem musste ein 24/7-Betrieb auch bei harschen Umgebungsbedingungen möglich sein, was die Verwendung robuster Industriekomponenten erforderlich machte. Die Schienen-Konstruktion sollte über 150 m bis 200 m lang sein und eine 90-Grad-Kurve beinhalten, außerdem nach zunächst veranschlagten 24 Einsatzmonaten gegebenenfalls rückbaufähig sein, was eine Bauweise mit Fundamenten ausschloss.



Methode des "Tausendfüßlers" gewählt



Da die Konstruktion auf relativ losem Untergrund erstellt werden musste, wurde die Methode des "Tausendfüßlers" gewählt – also viele kleine Stützen zur bestmöglichen Gewichtsverteilung aufgebaut, erläutert Scafom-rux. Als zunächst völlig Ahnungsloser in Sachen Gerüste ist Martin Urban von UR-Automation auf der Suche nach einer Lösung für den beabsichtigten Unterbau während seiner Recherche im Internet auf den Online-Anbieter Gerüst-Welt.de gestoßen.

Laut seiner Aussage habe er eine ansprechende Website mit einer großen Produktauswahl und Zubehörteilen vorgefunden, die in ihm die Zuversicht geweckt habe, dass die Gerüst-Welt ein kompetenter Partner für ein Forschungsprojekt sein könnte, welches nicht komplett durchspezifiziert war.

Daraufhin wurde der grobe Materialbedarf zusammengestellt und mit Gerüst-Welt-Leiter Mark Stuiver feinabgestimmt, welcher ihm mit technischem Rat rund um die Produkte aus dem Programm des Gerüstherstellers Scafom-rux zur Seite stehen konnte. Laut Martin Urban sei er selbst im Zuge dieses Projekts – obgleich von Hause aus Software-Entwickler – zum Gerüstbau-Fan geworden.

Leichter Aufbau

Ihn begeistere der leichte Aufbau, durch den die Konstruktion ohne große Vorplanung errichtet worden sei und die Möglichkeit, eine große Anzahl verschiedener Kupplungen und Anbauten baukastenartig für alle möglichen gegebenenfalls noch anstehenden Modifikationen anbringen zu können. Das alles war natürlich baustellenerprobt und somit für Wind und Wetter geeignet. Außerdem konnte laut den Verantwortlichen problemlos nachnivelliert werden, sollte es zum Beispiel zu untergrundbedingten Absackern kommen.

Mark Stuiver war laut eigener Aussage zufrieden, seiner Gerüst-Welt eine weitere Referenz hinzufügen zu können und zum wiederholten Mal auch außerhalb der Gerüstbaubranche ein kreatives Einsatzszenario zu ermöglichen. Abgesehen vom Hauptklientel haben nach seinen Angaben bereits Kunden aus Event, Messe- und Ladenbau oder auch Industrie sowie Tüftler im privaten Einrichtungssektor für ungewöhnliche Einsätze des vielseitig anwendbaren Mediums "Gerüst" gesorgt – Tendenz steigend.