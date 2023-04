"Transparenz entlang der gesamten Logistikkette ist die Grundlage für unsere Kunden, um ihre Prozesse individuell und so effizient wie möglich zu gestalten. Die Zusammenarbeit von Schmitz Cargobull und Trimble ist ein weiterer Schritt zu digital unterstützter, hoher Lieferkettentransparenz", erklären Adrien Nivard, Channel Manager EMEA von Trimble und Sören Danielsen, Manager Strategy & Business Development bei Schmitz Cargobull.

Die Integration in das Schmitz Cargobull Data Management Center bietet Trimble-Kunden laut Unternehmensangaben einen klaren, detaillierten Überblick über wichtige Truck- und Trailerdaten auf einer Plattform, ohne dass zusätzliche Hardware installiert werden muss. So können wichtige Truck- und Trailerdaten automatisch an die Plattform von Trimble übertragen und dort angezeigt werden. Die Integration bietet auch die Möglichkeit, die Daten an das Transport Management System des Endkunden zu senden, was dessen Logistik- und Dispositionsprozesse verbessert. Dies ist folglich eine ideale Lösung für gemischte Flottenszenarien.

Sören Danielsen weiter: "Mit dem Data Management Center haben die Spediteure die volle Souveränität über ihre Daten und können ausgewählte Daten kontrolliert an Dritte weitergeben.

Durch eine intelligente Verknüpfung von Informationen zu Fahrzeug, Tour und Auftrag, können zukünftig mehr als nur Positions- und Temperaturdaten ausgewählt, verarbeitet und auf Knopfdruck an Drittsysteme übertragen werden. Das TrailerConnect Data Management Center steht für Konnektivität und Transparenz. Davon profitieren alle Beteiligten entlang der Lieferkette."

Seit 2018 stattet Schmitz Cargobull unter dem Motto "100 % SMART" alle Sattelkoffer und Sattelcurtainsider serienmäßig mit dem TrailerConnect-Telematiksystem aus.

Mit der Verfügbarkeit der Trailertelematikdaten will Schmitz Cargobull die digitale Transformation der Branche weiter vorantreiben und eine breite Basis für die optimale Steuerung einer vernetzten und integrierten Logistikkette für mehr Effizienz und niedrige Total Cost of Ownership (TCO) schaffen.

Sollte ein Kunde ein sogenanntes Drittsystem nutzen, besteht die Möglichkeit, über das Data Management Center (DMC), das in das TrailerConnect-Portal eingebunden wurde, die Daten sicher an Drittsysteme, wie Transport Management Systeme (TMS) oder auch Real Time Visibility Plattformen (RTVP) zu übermitteln.