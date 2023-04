Hückeswagen (ABZ). – Die Setolite Lichttechnik hat sich auf die Herstellung mobiler Beleuchtungslösungen für professionelle Anwendungszwecke spezialisiert.

Seit mehr als 25 Jahren entwickelt und fertigt das Unternehmen in der Mitte Deutschlands mobile Beleuchtungslösungen für das Militär, den Zivilschutz und die Bauindustrie. Schon in den ersten Jahren stand besonders die Robustheit und Langlebigkeit der Produkte im Vordergrund, da diese den hohen militärischen Ansprüchen genügen mussten und gegebenenfalls. auch im Feld reparierbar sein sollten, heißt es von Unternehmensseite.

Dieser Anspruch hat sich bis heute gehalten und so ist bei SETO-Produkten auch heute die Robustheit und Langlebigkeit eines der wichtigsten Merkmale. Darüber hinaus zeichnen Anwenderfreundlichkeit in der Bedienung Effizienz für geringen Energieverbrauch bei hoher Lichtleistung sowie speziell auf den Anwendungsfall hin optimierte Lichtlösungen, die Beleuchtungslösungen aus dem Hause Setolite aus. Zu den Produkten für die Bauindustrie gehören eine Vielzahl von robusten Spezialleuchten: Angefangen bei Kranstrahlern, die speziell für den Einsatz an Oben- und Untendreher-Kranen konzipiert wurden, über Großflächenleuchten hin zu Lichtschläuchen, Flutlicht-Anlagen und Notlicht-Leuchten wird ein Großteil des auf der Baustelle benötigten Licht-Portfolios abgedeckt. Kranstrahler der ALDEBRAN-CRANEMASTER- und SETO-CRANESTAR-Serien sind bei einer Vielzahl der größten deutschen Bauunternehmungen und Vermietern etabliert. Selbiges gilt für die Lichtschläuche der SETO LED SNAKE und LED DOUBLE SNAKE, die zudem auch mit Notlicht-Lösungen lieferbar sind. Großflächenleuchten der ALDEBARAN-XLD- und ALDEBARAN-CONSTRUCTION-LIGHT-Serien sind als Großflächenleuchten extrem universelle Lichtlösungen, die mehrere tausend Quadratmeter hell beleuchten können und dabei jederzeit für eine einzelne Person auf- und abbaubar sind. Die ALDEBRAN CONSTRUCTION LIGHT ULTRA ist zudem die hellste mobile Großflächenleuchte der Welt und kann allein 15.000 m² hell ausleuchten. Für mobile Arbeitsplätze bietet Setolite zudem eine Vielzahl akku-betriebener Leuchten, wie zum Beispiel die ALDEBRAN-4000A-Serie oder die SETO POWER. Reicht deren Lichtleistung nicht aus, so können auch größere Beleuchtungsanlagen mit den SETO-E-POWER-MOBILITY-Packs für längere Zeit autark betrieben werden. Darüber hinaus kann Setolite nach eigenen Angaben mit individuellen Spezialanfertigungen und Sonderkonstruktionen, wie zum Beispiel LED-Anzeigetafeln für Kranwerbung oder für die Schnellmontage vorbereitete LED-Rohrleuchten aufwarten.