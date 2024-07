Neuer SUPER 1800-5(i): Die Joseph Vögele AG hat eigenen Angaben zufolge ihren erfolgreichsten Straßenfertiger auf Strich-5-Level gebracht. Sein äußerst breites Anwendungsspektrum, seine hohe Motorleistung und Einbaukapazität verbindet er mit den neuen Strich-5-Technologien und Automatikfunktionen, heißt es seitens des Herstellers. Welche Neuerungen der Straßenfertiger genau parat hält und welche Vorteile dies für die Anwender hat, lesen Sie im Bericht "Clevere . . ." auf Seite 13. Foto: Wirtgen Group

Ludwigshafen (ABZ). – Der SUPER 1800-5(i) ist mit 6,15 m Länge für seine Klasse dem Hersteller zufolge äußerst kompakt und eigne sich mit Einbaubreiten zwischen 2,55 und 10 m sowohl für innerstädtische Maßnahmen als auch für den Einbau von Autobahnen. Sein breites Anwendungsspektrum, seine Motorleistung von 129 kW und seine Einbaukapazität von 700 t/h verbindet der Universal Class Fertiger mit den neuen Strich-5-Technologien, so das Unternehmen.

Dazu zählen unter anderem das Bedienkonzept ErgoPlus 5, neue Assistenz- und Automatiksysteme, ein verbessertes Materialmanagement, ein nachhaltiges Antriebskonzept, zusätzliche Komfortfeatures sowie ein neues Beleuchtungskonzept. "Der SUPER 1800-5(i) ist seinem Strich-3-Vorgänger zwei Schritte voraus", sagt Bastian Fleischer, Produktmanager Vögele. "Wir haben Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und den Automatisierungsgrad der neuen Fertiger-Generation deutlich gesteigert."

Im Zentrum stehe dabei der Anwender, wie das Bedienkonzept ErgoPlus 5 zeige: Gegenüber der Strich-3-Variante soll die Fahrer-Bedienkonsole eine verbesserte Übersicht, mehr Komfort, Ergonomie und alle Voraussetzungen für den vernetzten Straßenbau bieten. Vögele hat eigenen Angaben entsprechend die Bedienung einzelner Funktionen vereinfacht, das Design verbessert, die Bauhöhe zugunsten der Beinfreiheit verringert und zusätzliche Ablagemöglichkeiten zum Beispiel für das Smartphone, integriert. Mittels Smartwheel lasse sich der SUPER 1800-5(i) außerdem noch präziser feinsteuern als sein Vorgänger. Über das optionale Touchdisplay "Premium Touch" können Anwender vorhandene und künftige digitale Lösungen überwachen und bedienen.

Mehr Komfort, Effizienz und Sicherheit sollen auch die Funktion Paver Access Control (PAC) und die Ausstattung Lichtpaket Plus bieten. Mit PAC können Anwender den SUPER 1800-5(i) per Tastendruck vom Boden aus in Betrieb nehmen. Über die an der Einbaubohle platzierte Bedieneinheit steuern sie alle initialen Schritte laut Unternehmen sicher und komfortabel. Auf Nachtbaustellen sorge die Option Lichtpaket Plus für zusätzliche Sicherheit und verringerte Rüstzeiten: Die LED-Strahler sind in der Dachkonstruktion integriert und leuchten den Fertiger- und Bohlenbereich über die gesamte Einbaubreite optimal aus.

Der SUPER 1800-5(i) unterstütze Anwender außerdem mit zusätzlichen Assistenz- und Automatikfunktionen: Niveltronic Plus Assist beispielsweise automatisiert den Dach- und Querprofileinbau. Bediener legen dazu lediglich die Neigung eines Zielpunktes fest, die gleichmäßige Annäherung an diesen Wert übernimmt die Maschine.

Anwender müssen die Neigung also nicht mehr graduell per Hand anpassen, was gerade bei wechselnden Profilen ein stufenloses Einbauergebnis sicherstellen soll. In Kombination mit der neuen Kantenverfolgung Edge Control lasse sich außerdem die Bohlenbreite entlang eines Leitdrahts automatisch steuern. Die Bohlenbreitenautomatik sorgt dafür, dass auch die leitdrahtlose Bohlenseite entsprechend ein- oder ausfährt und die Einbaubreite damit konstant bleibt. Abgesehen von den neuen Funktionen punkte der SUPER 1800-5(i) mit geringerem Verbrauch und niedrigeren CO2- und Schallemissionen.

Dazu hat Vögele eigenen Angaben zufolge das Antriebskonzept überarbeitet: Der neue 4-Zylindermotor verbrauche bei gleicher Leistung deutlich weniger. Dazu soll in erster Linie das optimierte Emissionsreduktionspaket Vögele EcoPlus beitragen. Insbesondere der drehzahlgeregelte Lüfter wurde laut Hersteller so optimiert, dass er die Drehzahl noch genauer berechnet und gemeinsam mit weiteren Maßnahmen die Lärmemissionen nochmal deutlich reduziert.

Weiterentwickeltes Bedienkonzept ErgoPlus 5: Die Fahrer-Bedienkonsole des SUPER 1800-5(i) bietet laut Hersteller eine verbesserte Übersicht, mehr Komfort, Ergonomie und alle Voraussetzungen für den vernetzten Straßenbau. Foto: Wirtgen Group

Einen wichtigen Beitrag zu geringerem Verbrauch und höherer Effizienz leiste auch die überarbeitete Steuerung des Materialtransports. Verteilerschnecke und Kratzerbänder kommunizieren jetzt miteinander und sorgen damit für eine noch gleichmäßigere und exakter abgestimmte Materialzufuhr, heißt es seitens des Herstellers.

Das vermeide Lastspitzen, spare Kraftstoff, ermögliche eine optimale Materialvorlage und damit einen unterbrechungsfreien Einbau. Der optional erhältliche Power Tunnel sorgt zusätzlich für eine geeignete Mischguthöhe vor der Einbaubohle. Das Ein- und Ausfahren der hydraulisch verfahrbaren Kanalbleche soll zusammen mit der Breitenverstellung der Bohle gesteuert werden können.

In Kombination mit den Strich-5-Ausziehbohlen AB 500 und AB 600 oder mit der starren Bohle SB 300 erreicht der neue Vögele-Fertiger eine optimale Vorverdichtung, versichert der Hersteller. Für hohe Einbauqualität und kürzere Rüstzeiten sorge dabei die hydraulische Tamperhubeinstellung. Mit dem sogenannten Dual Power Shift Tamper stellen Bediener den Tamperhub per Tastendruck ein.

Im Vergleich zur mechanischen Verstellung spare das jede Menge Zeit und sei vor allem bei wechselnden Schichtstärken praktisch. Ein neues Führungs- und Positionierungssystem für den Anbau von Bohlenverbreiterungen und ein effizienteres Aufheizen der Verdichtungsaggregate sollen die Rüstzeiten zusätzlich verringern. Mit baulichen Optimierungsmaßnahmen hat Vögele eigener Überzeugung entsprechend zudem eine deutliche Lärmreduktion erzielt.