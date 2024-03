Die ersten, die im Mittleren Osten Turmdrehkrane produzieren werden: Nouf Al Zamil (Director Corporate Communications & ICT, Zamil Group, v.l.), Duncan Salt (CEO Wolffkran Holding AG), Dr. Mohamed Abouelezz (Leiter Business Development und Produktmanagement bei der Wolffkran GmbH), Adib Al Zamil (CEO, Zamil Group), Dr. Peter Schiefer (Eigentümer und Verwaltungsrat der Wolffkran Holding AG), Abdulrahman Al Zamil (Zamil Group), Fadi Jardali (Chief Strategy and Business Development Officer, Zamil Group) und Osaid Qasim (PIF) bei der Vertragsunterzeichnung in Riad. Foto: Wolffkran

Ziel der gemeinsamen Unternehmung ist die Eröffnung einer Wolffkran-Produktionsanlage in Saudi-Arabien sowie der Aufbau einer 300 Wolff Krane umfassenden Mietkranflotte. Die Produktionsstätte wird die erste Turmdrehkranfertigung im gesamten Mittleren Osten sein und soll nicht nur den saudi-arabischen Markt, sondern die gesamte MENA-Region mit Wolffkranen beliefern, heißt es von Unternehmensseite.

"Saudi-Arabien erlebt aktuell einen Bauboom und wir sind stolz darauf, in diesem dynamischen Markt mit einer Turmdrehkran-Produktion vor Ort Pionierarbeit zu leisten", sagte Duncan Salt, CEO der Wolffkran Holding AG, bei der Vertragsunterzeichnung auf dem Private Sector Forum 2024 in Riad.

"Mit der Zamil Group haben wir für dieses Vorhaben einen starken Partner gefunden", so Dr. Peter Schiefer, Eigentümer und Verwaltungsrat der Wolffkran Holding AG. "Eine Partnerschaft, aus der viele Synergieeffekte entstehen werden."

Das alteingesessene Familienunternehmen mit Sitz in Khobar sei nicht nur bestens vor Ort vernetzt, sondern bringe auch langjährige Erfahrungen im Bau-, Immobilien- und Stahlbausektor mit. Mit der Turmdrehkransparte fügt das Unternehmen seinem breiten Portfolio einen weiteren Geschäftszweig hinzu.

Geeigneter Standort gesucht

Aktuell suchen die beiden Partner nach einem geeigneten Standort für die hochmoderne Produktionsanlage, die rund 150 Wipp- und Laufkatzkrane pro Jahr ausschließlich für die MENA-Region produzieren soll. "Für unsere Kernmärkte in Europa und in den USA produzieren wir unverändert an unseren beiden etablierten Standorten in Deutschland. Die neue Produktionsstätte wird völlig unabhängig von den deutschen Standorten arbeiten", stellt Duncan Salt klar.

Neben der Produktion von WOLFF Kranen wird Wolffkran im Rahmen des Joint Ventures eine rund 300 Krane umfassende Mietflotte in Saudi-Arabien etablieren.

"Uns haben bis dato bereits zahlreiche Anfragen örtlicher Bauunternehmen zu Großprojekten erreicht", sagt Dr. Mohamed Abouelezz, Leiter Business Development und Produktmanagement bei der Wolffkran GmbH. "Ob Riad im Zentrum, Dammam im Osten, oder die neu entstehende Neom-Region im Nordwesten, die Auftragsbücher in der gesamten Region sind voll und die ersten Mietkrane sind bereits per Schiff unterwegs und in wenigen Wochen einsatzbereit."

Wolffkran ist seit 2009 gemeinsam mit der Roots Group Arabia Co. auf der Arabischen Halbinsel aktiv und war unter anderem an der Erweiterung der Pilgerstätten in Mekka und Medina beteiligt sowie am Bau der Princess Nora bint Abdul Rahman-Universität in Riad, des Jeddah International Airport und des Jeddah Tower in Jeddah. Ende 2023 gründete Wolffkran zudem Wolffkran for Equipment in Riad, eine Niederlassung, die sich vorrangig Service und Vermietung von WOLFF Kranen widmen wird.

Wolffkrans verstärktes Engagement in Saudi-Arabien geschieht im Einklang mit der Saudi Vision 2030, einer von der saudischen Regierung herausgegebenen Zielvorgabe für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Königreichs bis zum Jahr 2030, heißt es von Unternehmensseite.

Private Unternehmen im Fokus

Im Fokus der Initiative steht vor allem der Sektor privater Unternehmen, der mithilfe des staatlichen Private Investment Fund (PIF) gefördert wird. Wolffkran und die Zamil Group wollen in das neugegründete Joint Venture rund eine Milliarde Saudi-Riyal (umgerechnet rund 250 Millionen Euro) investieren.

Schon bald soll sowohl ein gemeinsamer Standort als auch ein Unternehmensname für den Zusammenschluss gefunden werden. Die ersten Miet-WOLFF Krane werden bereits in Kürze erneut die saudische Skyline mitgestalten.