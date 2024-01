Heilbronn (ABZ). – Wolffkran hat auf der bauma das elektronische Assistenzsystem High-Speed-Positioning-System (HiSPS), das es ermöglicht, die Last am Kranhaken fast schwingungsfrei zu bewegen und millimetergenau zu positionieren, präsentiert.

Das zuschaltbare Assistenzsystem HiSPS arbeitet mit Sensoren an Laufkatze und Unterflasche des Kranhakens. Foto: Wolffkran

Ab sofort ist die zum Patent angemeldete Technologie zusammen mit Wolffkrans Neuzugang WOLFF 6523 Clear bestellbar. Seit Anfang 2024 werden weitere neugefertigte Wolff-Modelle mit der Option ausgestattet, das HiSPS zu aktivieren und auch bestehende Wolff-Krane können nachgerüstet werden.

Das zuschaltbare Assistenzsystem HiSPS arbeitet aufgrund zweier akkubetriebener Sensoren an Laufkatze und Unterflasche des Kranhakens. Verbunden mit einer Steuerungseinheit im Schaltschrank erkennen diese die Bewegungen des Seils und passen die Bewegung und Geschwindigkeit von Drehwerk und Laufkatze automatisch daran an. "Der Kranführer steuert letztlich nicht mehr den Kran, sondern die Last mit Unterstützung des Systems", erläutert Viktor Mosolf, Abteilungsleiter Digitalisierung bei Wolffkran.

Starke Windeinflüsse eliminieren

Die durch die Kranbewegung in Schwingung versetzte Last wird durch Aktivierung des HiSPS innerhalb von Sekunden zum Stillstand gebracht. Auch starke Windeinflüsse können so eliminiert werden, versichert Wolffkran. Da die Laufkatze bei aktiviertem HiSPS immer automatisch die Position über der Hakenflasche einnehme, sei kein Schrägzug der Last möglich. Beim manuellen Ziehen des Hakens oder beim Schieben der Last per Hand am Boden fährt die Laufkatze automatisch mit - beziehungsweise sei exakt über der Last positioniert. "Das Risiko von Unfällen und Schäden durch schwingende Lasten oder Haken wird dank HiSPS erheblich reduziert", resümiert Mosolf. "Zudem wird das Antikollisionssystem optimiert, da nicht nur der Kran, sondern auch die Last innerhalb der Arbeitsbereichsbegrenzung automatisch gestoppt wird."

Das WOLFF High-Speed-Positioning-System erhöhe nicht nur die Baustellensicherheit, sondern ermögliche auch ein effizienteres Arbeiten. Der Kran kann einfach und intuitiv vom Boden aus per Fernsteuerung bedient werden. Muss der Kranführer bisher die Last sehr langsam bewegen, um eine starke Pendelbewegung zu vermeiden, kann er den Kran mit zugeschaltetem System schneller fahren. Zudem ermöglicht das HiSPS Hakenpositionen zu speichern und automatisiert anzufahren. So kann die Last bei eingeschränkter Sicht präzise positioniert werden.

Die Möglichkeit gespeicherte Positionen automatisiert anzufahren, macht HiSPS dabei neben Baustellenkrane auch für "Wölffe" auf Lagerplätzen, in Minen und in der Industrie interessant, die ohne Krankabine vom Boden aus gesteuert werden. "HiSPS ist aber nicht nur ein digitales Assistenzsystem und der Grundstein des autonom fahrenden Krans", sagt Dr. Mohamed Abouelezz, Leiter Produktmanagement und Business Development bei Wolffkran. "Die Kranbewegungs- und Positionsdaten, die das HiSPS generiert, können in die moderne digitale Baustellenorganisation mittels Building Information Modelling (BIM) integriert werden. Mit HiSPS sind unsere Krane bereit für die fortschreitende Digitalisierung des Bauwesens."

Nach ausgiebiger Testphase wurde das HiSPS Ende September in Heilbronn erstmals im marktreifen Zustand der Öffentlichkeit präsentiert. Anfang September wurde es bereits auf der Matexpo in Belgien, der größten Baufachmesse in den Benelux-Staaten, ausgestellt und mit dem Innovationspreis ausgezeichnet.

High-Speed-Positioning-System verfügbar

Seit Dezember 2023 werden alle Laufkatzkrane der aktuellen Produktion serienmäßig mit vorinstalliertem System ausgeliefert, sodass HiSPS als Option jederzeit genutzt werden kann. Bestehende Krane können auch entsprechend nachgerüstet werden. In einem zweiten Schritt soll das High-Speed-Positioning-System künftig auch für die Wolff-Wipper verfügbar sein.

