Das Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat die Schirmherrschaft für den Fachkongress übernommen. Steffi Lemke wird sich zur Begrüßung zudem mit einer Videobotschaft einbringen. Das laut Organisator abwechslungsreiche Tagungsprogramm mit unterschiedlichen Fachvorträgen zur Dach- und Fassadenbegrünung steht und teilt sich in fünf Themenblöcken auf. Diese seien so gewählt, dass über eine allgemeine Einführung in das Thema "Biodiversität" zuerst auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und dann auf verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen eingegangen wird. Praxisbeispiele von in dem Bereich tätigen Unternehmen und Büros zeigen unterschiedliche Formen der Umsetzung und Informationen zu direkten und indirekten Förderungen und Zertifizierungssystemen runden den Fachkongress ab und geben Ausblicke. Die Themen im Einzelnen: Einführung "Biodiversität", Rahmenbedingungen, Wissenschaftliche Untersuchungen, Praxisbeispiele, Förderung und Zertifizierung. Im Anschluss jeden Themenblocks mit drei bis vier Vorträgen findet eine Podiumsdiskussion mit den Referierenden statt, bei der offengebliebene Fragen beantwortet und diskutiert werden.



Am Abend stehen Netzwerken und Gespräche im Kreis der Ausstellenden, Referierenden, Teilnehmenden und des BuGG-Teams im Vordergrund. Eine begleitende Fachausstellung unterschiedlicher Unternehmen und eine zusätzliche Posterausstellung aus Forschung und Lehre runden die Fachveranstaltung ab. Interessenten, die sich dazu noch einbringen beziehungsweise sich zum Kongress anmelden möchten, können dies unter www.gebaeudegruen.info/fachkon gress2024 erledigen.