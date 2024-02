Wilburgstetten (ABZ). – Die Firma Georg Müller und Töchter GmbH & Co. KG (Müller und Töchter) freut sich eigenen Angaben zufolge über ihren neuen Yanmar-Radlader. Diesen setzt die Firma seit vielen Jahrzehnten in den Bereichen Sandgewinnung, Güter-Transporte und Erdbewegung im Reitplatzbau ein.

Die Firma Müller & Töchter setzt den Yanmar-Radlader V120 speziell für das Fräsen und Planieren von Reitplätzen ein. Foto: Yanmar

Müller und Töchter besitzt bereits mehrere Maschinen von Yanmar Compact Equipment EMEA (Yanmar) und suchte speziell für das Fräsen und Planieren von Reitplätzen nach einem leistungsstarken Radlader. Diesen fand Inhaber Georg Müller laut eigenen Berichten auf der bauma 2022 in München: einen Yanmar-Radlader V120. Dabei vertraute Müller und Töchter auf die Beratung von Yanmar-Händler Erich Engelhardt aus Schopfloch in Mittelfranken. Engelhardt ist seit 2018 Yanmar CE-Händler und verfügt über das gesamte Yanmar CE-Produktportfolio inklusive zahlreicher Anbauten.

Leistungsstarkes Hydrauliksystem

Das Angebot des Unternehmens beinhalte Service, Beratung, Verkauf und Vermietung von Baumaschinen sowie den Verkauf von Gebrauchtmaschinen. "Unser Händler Engelhardt ist sehr zuverlässig und vertrauenswürdig und zudem in unserer Nähe. Er geht auf unsere Wünsche ein und passt die Maschinen genau auf unseren Bedarf an – mit allen Anbauteilen. Ich lasse mich immer wieder gern von ihm beraten", sagt Georg Müller. Die Vorzüge des V120 überzeugen laut eigener Aussage auf ganzer Linie.

Der Radlader verfüge über ein leistungsstarkes Hydrauliksystem und eine zusätzliche Pumpe, die optimal für das Antreiben der Fräse sei. Seine schwankende Hinterachse hält laut Unternehmen auf unebenem Gelände alle vier Räder konstant auf dem Boden, hinzu kommt eine äußerst manövrierfähige Knicklenkung. Mit allen diesen Charakteristika sei die Maschine optimal für den Reitplatzbau geeignet. Der Bau von Außenreitplätzen erfordert die Einbringung von drei Materialschichten: Als Grundlage dient die Tragschicht, diese besteht aus groben Materialien wie Schotter, darauf folgt die Trennschicht aus Brechsand und abschließend die sichtbare Tretschicht aus Reitsand.

Der Yanmar CE-Radlader verfügt über ein leistungsstarkes Hydrauliksystem und eine zusätzliche Pumpe, die optimal für das Antreiben der Fräse ist. Foto: Yanmar

Der leistungsstarke und vielseitige V120 ermögliche einen unkomplizierten und effizienten Materialtransport und Verbau.

Schaufel, Gabel, Fräse und Planiergerät

Die vielen verfügbaren Anbauteile erhöhen laut Yanmar die Vielseitigkeit der Maschine zusätzlich. Müller und Töchter erwarb Schaufel, Gabel, Fräse und Planiergerät. Der Wechsel zwischen den Anbaugeräten erfolge problemlos und schnell mit dem hydraulischen Schnellwechselsystem, das von der Kabine aus bedient werden kann. So kann flexibel zwischen verschiedensten Aufgaben gewechselt werden.

"Von der Qualität und der Leistung der Yanmar-Maschinen bin ich rundum überzeugt. Auch mit dem neuen Radlader sind wir sehr zufrieden. Besonders schätzen wir den komfortablen Wechsel zwischen den Anbauteilen, der eine erhebliche Zeitersparnis bringt und für unsere Anforderungen unabkömmlich ist. Wir setzen den Radlader auf Reitplätzen und auch für kleinere Baustellen ein", sagt Georg Müller. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Wilburgstetten in Bayern beschäftigt etwa 190 Angestellte und ist seit 1920 in der vierten Generation im Markt aktiv.