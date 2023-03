Diese Lücke möchte der Verband nun laut eigener Aussage schließen und hebt zu diesem Zweck einen Arbeitskreis Handlaminat aus der Taufe. Der Arbeitskreis erörtere die Fragen, was allgemein anerkannte Regel der Technik bei Handlaminaten und Ortlaminaten ist, wie die wichtigsten Grundsätze für den Umgang mit Materialien lauten, um Laminate in Schächten und Rohranbindungen dicht und sicher herzustellen und wie Auftraggeber Arbeitssicherheit und Qualität gewährleisten. Ziel des Arbeitskreises ist, einen Leitfaden zu erarbeiten, der es Auftraggebern und Anwendern erleichtert, Ortlaminate sicher und regelkonform einzusetzen. Eine konstituierende Sitzung findet online am 21. März 2023 statt. Dazu eingeladen sind Mitgliedsunternehmen wie Ingenieursbüros, Hersteller und ausführende Unternehmen sowie Netzbetreiber.

