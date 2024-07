Rehau (ABZ). – Das LAMILUX Lichtband B bewährt sich laut Hersteller seit Jahrzehnten auf Dächern von Industriehallen. Dabei versorge es die Mitarbeiter nicht nur mit Tageslicht und Frischluft, sondern halte auch Extremwetterereignissen zuverlässig stand. In den Bereichen Energieeffizienz, Stabilität und Rauch- und Wärmeabzug (RWA) hat das LAMILUX Lichtband B nun vier neue Zertifizierungen erhalten.

Das LAMILUX Lichtband B ist laut Hersteller ein energetisch und statisch wegweisendes Tageslichtsystem. Foto: Lamilux

Das Institut für Industrieaerodynamik Aachen (IFI) testierte bereits vor einiger Zeit dem LAMILUX Lichtband B, laut Unternehmen als erstem Lichtband weltweit, eine Wasserdichtheit unter Starkregen und Sturm. Nun folgen weitere Zertifizierungen in Bezug auf Extremwetterereignisse. Doch nicht nur das: Bereits vor 20 Jahren war das Lichtband B der Firma Lamilux das erste thermisch getrennte Lichtband am Markt, heißt es seitens des Unternehmens. Mit einer geprüften Luftdichtheit geht Lamilux eigenen Angaben zufolge nun auch noch den nächsten Schritt in Richtung Energieeffizienz.

Im Zuge des Klimawandels werden extreme Wetterereignisse zunehmend häufiger und auch verheerender. Das LAMILUX Lichtband B wurde daher besonders auf seine Beständigkeit bei Extremwetterereignissen geprüft und hat Zertifizierungen im Bereich "Stabilität" erhalten, so der Hersteller. Besonders ist die Bemessungsschneelast von bis zu 4,4 kN/m² (nach Eurocode), heißt: Das LAMILUX Lichtband B kann 440 kg Schnee pro Quadratmeter tragen, was vor allem für Gebäude in hohen Schneelastzonen wichtig ist. Außerdem erreiche das LAMILUX Lichtband B durch seine GFUP Verglasung (Verbundwerkstoff aus Glasfasern und Polyesterharz) die Hagelwiderstandsklasse HW5 nach VKF-Richtlinie und soll somit Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu 5 cm standhalten.

Im Bereich Energieeffizienz ist das LAMILUX Lichtband B dem Hersteller zufolge das erste Lichtband am Markt mit einer geprüften Luftdichtheit bis Klasse A nach ETA 09/0347. Somit erfülle das LAMILUX Lichtband B auch in diesem Bereich hohe Anforderungen. Die Luftdichtheit verringere den unerwünschten Luftwechsel durch Druckunterschiede zwischen dem Gebäudeäußeren und dem Gebäudeinneren. Somit ist ein zuverlässiger Schutz gegen Wärmeverlust gegeben und Heizkosten können eingespart werden.

Auch in der Kategorie RWA erhält das LAMILUX Lichtband B eine neue Zertifizierung. Der RWA- und Lüftungsantrieb, welcher in das Lichtband integriert werden kann, ist nun auch als 48-Volt-Motor erhältlich und erweitert somit das bestehende Portfolio, berichtet das Unternehmen. Das LAMILUX Lichtband B sei ein energetisch und statisch wegweisendes Tageslichtsystem. Es ist ein bogenförmiges, modular aufgebautes Lichtstraßensystem mit einer optimierten Energiebilanz mittels seiner lückenlosen thermischen Trennung.

Das LAMILUX Lichtband B ist dem Hersteller zufolge für die großflächige Ausleuchtung von Hallen mit Tageslicht geeignet. Foto: Lamilux

Durch die große Auswahl an in das Lichtband integrierbaren Lüftungs- sowie Rauch- und Wärmeabzugsklappen sollen für fast jeden Anwendungsfall gute Lösungen für die Entrauchung sowie die Be- und Entlüftung des Objektes gefunden werden können. Das LAMILUX Lichtband B soll zur großflächigen Ausleuchtung von Hallen mit Tageslicht geeignet sein sowie zur Verwendung als großflächiger Wärmeabzug mit den ausschmelzbaren Verglasungsvarianten im Brandfall.

Das System ist im Standard für den Einsatz als preiswerte Lösung in Industrie- und Lagerhallen optimiert, kann aber zum Beispiel durch Einsatz von Verglasungen mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften für den Einbau in Sporthallen und Verkaufsätten gefertigt werden, erläutert der Hersteller. Die Lamilux Heinrich Strunz Gruppe ist in Europa laut eigenen Angaben einer der führenden Hersteller von Tageslichtsystemen. Die Oberlichter sollen für einen effizienten Gebrauch von natürlichem Tageslicht in unterschiedlichsten Gebäuden sorgen. Außerdem bieten spezielle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen Sicherheit im Brandfall und sind damit wesentliche Bestandteile von Brandschutzkonzepten. Auch für seine Lösungen zur Objektentrauchung ist Lamilux bekannt, heißt es seitens des Unternehmens.

Darüber hinaus zähle das 1909 gegründete mittelständische Familienunternehmen zu den weltweit größten Produzenten von carbon- und glasfaserverstärkten Kunststoffen. Diese Verbundmaterialen sollen beispielsweise als Dach-, Wand- und Bodenbekleidungen in Nutzfahrzeugen für Stabilität, Leichtbau und Schlagfestigkeit sorgen. Lamilux strebt eigener Aussage zufolge an, Innovationsführer und Leistungsführer in allen für die Kunden relevanten Bereichen zu sein.