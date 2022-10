Weber MT erweitert sein Programm um die neue handgeführte Vibrationswalze HPR 65. Dabei sind die Produktentwickler ihrem Konstruktionsprinzip "Motor vorne – Wassertank hinten" treu geblieben. Die 65 cm breite Vibrationswalze wird von einem Kohler-Dieselmotor KD15-440 angetrieben. Foto: Weber MT

Das System unterstützt den Bediener bei der Anwendung und Wartung. Im Rahmen des "bauma-Innovationspreises" kam der Smart Assist in die finale Auswahl in der Kategorie Digitalisierung.

Der raue Baustelleneinsatz hinterlässt bei handgeführten Bodenverdichtern so manche Spuren an den Bauteilen der Maschinen. Daher sind die richtige Anwendung und eine regelmäßige Wartung für ihre dauerhafte Verfügbarkeit von großer Bedeutung. Hier unterstützt der Weber Smart Assist.

Die Software des Smart Assist wertet Signale der in der Maschine verbauten Sensorik aus und stellt sie anhand von Symbolen dar. Ähnlich dem bisherigen Motorschutz von Weber MT schaltet der Motor dann ab, wenn bei einer Weiterfahrt Motorschäden zu erwarten wären. Mehr noch: Das System zeigt dem Anwender – ebenfalls durch Symbole – wie er den Fehler beheben kann. Bei einem zu stark verschmutzten Luftfilter beispielsweise wird schrittweise die Reinigung und der Austausch des Filterelements erklärt.

Verdichtungsfortschritt per Balkengrafik

Bestandteil des Smart Assist ist auch die Verdichtungskontrolle COMPATROL, die nun in neuem Design erscheint. Sie gibt dem Anwender in einer Balkengrafik den Verdichtungsfortschritt an. Weber MT bietet die neuen Ausstattungsvarianten mit der Bezeichnung WSA für die reversierbaren Bodenverdichter der Typen CR 6, CR 7, CR 8 und CR 9 an. Die Maschinen sind in den Gewichtsklassen zwischen 400 und 700 kg angesiedelt und haben Zentrifugalkräfte zwischen 55 und 100 kN.



Neu ist auch die Bedienung der Maschinen. Nach dem eigentlichen Starten wird die Vibration auf Knopfdruck zugeschaltet. Einen Gashebel sucht man hier vergebens, da die Motoren die richtige Drehzahl automatisch nachregeln. Zum Einsatz kommen die neuen Hatz-Dieselmotoren der E1-Baureihe. Auf Wunsch können die WSA-Bodenverdichter auch mit Dieselpartikelfilter ausgestattet werden.



Erstmals präsentiert Weber MT das komplette Produktsortiment elektrisch- beziehungweise akkubetriebener Maschinen: den Vibrationsstampfer SRE 590 DC, drei Vorlaufplatten der CF- und CFR-Baureihe, den Rollenrüttler VPR 700 und den reversierbaren Bodenverdichter CR 2 DC. Alle sechs Maschinen sind mit einem Honda-Gleichstrommotor Typ GXE 2.0 ausgestattet. Die notwendige Energie stellt ein Lithium-Ionen-Akku (720 Wh) – ebenfalls von Honda – zur Verfügung. Mit dem passenden Ladegerät kann der Akku bereits innerhalb einer Stunde von 0 auf 80 % geladen werden. Schnell genug, um bei Bedarf die Arbeit rasch fortsetzen zu können. Der Akkuwechsel erfolgt ohne Werkzeug, und aufgrund des modularen Aufbaus kann der Akku für alle Maschinen mit dieser Technologie genutzt werden.

Neue handgeführte Vibrationswalze

Weber MT erweitert sein Programm um die neue handgeführte Vibrationswalze HPR 65. Dabei sind die Produktentwickler ihrem Konstruktionsprinzip "Motor vorne – Wassertank hinten" treu geblieben. Die 65 cm breite Vibrationswalze wird von einem Kohler-Dieselmotor KD15-440 angetrieben, der über einen Elektrostart verfügt. Mit dem 70 l fassenden Wassertank sind lange Einsatzzeiten auf Asphalt möglich. Seitenfreiheit beziehungsweise geringe seitliche Überstände erleichtern das Arbeiten bei wenig Platz.

In diesem Jahr blickte Weber MT auf seine 70-jährige Firmengeschichte zurück. Thematisiert wird dies anhand einer Bilderausstellung auf dem bauma-Messestand – auf dem Freigelände Süd am Stand FS 1107/1.

Auf fast 800 m² Standfläche präsentiert das Unternehmen seine Neu- und Weiterentwicklungen. Die 65 kg schwere Vibrationsplatte CF 1 wurde zum Beispiel überarbeitet und steht nun auch in einer Asphaltversion, inklusive Wasserberieselung, zur Verfügung. Dem Vibrationsstampfer des Typs SRV 300 – mit 32 kg ebenfalls ein Leichtgewicht – spendierten die Konstrukteure mit dem Honda GX 50 einen leistungsstärkeren Antriebsmotor. Außerdem wurde das Programm der Frequenz- und Spannungsumformer überarbeitet. Drei mechanische Umformer unterschiedlicher Leistung und Steckdosen-Anzahl stehen zur Verfügung, um die Beton-Innenrüttler mit ausreichend Energie zu versorgen.