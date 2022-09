Weber MT, ein Spezialist für handgeführte Verdichtungstechnik, stellt seine Produkte und Dienstleistungen auf drei überregionalen Fachmessen vor. Für Weber MT beginnt der Messemarathon Anfang September mit der NordBau in Neumünster. Gemeinsam mit Fachhändlern wie Tramann & Sohn, Behrens+Lüneburger und Manske-PMS präsentiert das Unternehmen einen Querschnitt durch die Angebotspalette.



Mitte September folgt die GaLaBau in Nürnberg auf den Fuß: Unter dem Motto "Nürnberg wird wieder grün" vereint die Fachmesse Aussteller, die Waren und Dienstleistungen für den Garten- und Landschaftsbau anbieten.

In Halle 7 am Stand 106 lädt Weber MT Interessierte dazu ein, sich von der Leistungsfähigkeit und Qualität der Produkte zu überzeugen. Im Fokus stehen unter anderem Vibrationsplatten und Stampfer mit Elektro- beziehungsweise Akku-Antrieb.

Die Leitmesse für Baumaschinen, die bauma in München, findet zuletzt, in diesem Jahr Ende Oktober, statt. Im Freigelände Süd, am Stand FS 1107/1, präsentiert sich Weber MT mit einer auf fast 800 m² erweiterten Standfläche. Einen Eindruck davon, wie nützlich digitale Lösungen auch bei handgeführten Bodenverdichtern sein können, zeigt das Unternehmen anhand des "Weber Smart Assist".