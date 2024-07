Der neue 2-Tonnen-Kompaktbagger Takeuchi TB 320 verfügt über vier hydraulische Zusatzkreisläufe. Foto: Schäfer

"Wir arbeiten überwiegend in Privatgärten. Pflanzen, Pflastern, Zaunbau, Baggerarbeiten und so weiter. Da muss der Bagger sehr flexibel nutzbar sein. Das erleben wir mit dem TB 320", sagt Ingo Baron, Inhaber von Baron Galabau aus Katzweiler. Sein Arbeitsgebiet ist der Großraum Kaiserslautern. Hier wird er vom Händler Mann+Magar GmbH aus Merzig betreut.

Das Fahrwerk kann von 1370 mm auf 980 mm teleskopiert werden. So sind sicherer Stand und beengte Durchfahrten möglich. Auch mit Anbaugeräten kann der schmale Takeuchi auf einem Anhänger bis 3,5 t transportiert werden. Dass er mit einem Kran verhoben werden kann, ist ein Zusatzplus, erklärt der Hersteller. "Für einen Poolbau mussten wir ihn über ein Haus hinweg in den Garten heben. Die Ösen am Dach halten den 320 perfekt in der Waage", berichtet Baron. Der Powertilt Schwenkmotor bewegt das Anbaugerät um 2 x 90°.

Mit der serienmäßigen Powertilt-Umschaltung kann man den Schwenkmotor proportional bedienen oder eine der beiden Greiferfunktionen ansteuern (zum Beispiel Greifer drehen). Der Symlock-Adapter hält ein Anbaugerät um 180° gedreht. Das sind beste Techniken, um unter Brücken, in Gräben, "um die Ecke" zu arbeiten, ohne dass der Bagger verfahren werden muss. Dadurch erhält man mehr reine Arbeitszeit. "Was uns sofort gefallen hat, war die solide Bauweise. Zum Beispiel, dass die Hauben aus Stahlblech sind und der Schwenkbock und die Buchsen aus Stahlguss", sagt Baron.

Solidität gibt auch das extralange Planierschild und die Tops/Rops/OPG-Kabine. Klarheit über die Betriebszustände, ohne mit Daten zu überfluten, schafft das übersichtliche LCD-Display. Und wohlfühlen kann man sich in der Raumwunderkabine sicherlich auch. Aus ihr hat man allerbeste Sicht. Auch in die Höhe, was bei einer Überladehöhe von 2800 mm, wie sie der TB 320 bietet, wichtig ist.