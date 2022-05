Das Bielefelder Unternehmen Goldbeck hat nach eigenen Angaben 100 Prozent der Unternehmensanteile der DS Gruppen übernommen Foto: Goldbeck

Schon heute erwirtschafte Goldbeck rund ein Drittel seiner Gesamtleistung außerhalb Deutschlands. Mit dem Kauf des ebenfalls familiengeführten Unternehmens DS Gruppen will das Unternehmen nun seine Präsenz in Nordeuropa und wird Kunden künftig auch auf den skandinavischen Märkten begleiten.

DS Gruppen sei führend beim schlüsselfertigen Bau von Gewerbeimmobilien sowie in der Produktion von Bauelementen aus Stahl und Beton in Dänemark und erwirtschaftete 2021 eine Gesamtleistung von rund 300 Millionen Euro. Goldbeck will damit zugleich seine Produktionskapazitäten erweitern.

"Mit dem Kauf von DS Gruppen stärken wir unser europaweites Angebot als Lebenszykluspartner für gewerbliche und kommunale Immobilien", erklärt Jan-Hendrik Goldbeck, der das gleichnamige Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Jörg-Uwe Goldbeck als geschäftsführender Gesellschafter leitet.

"Darüber hinaus unterstützen wir die strategische Entwicklung von DS Gruppen in den Bereichen schlüsselfertiger Gewerbebau und Produktion", betont Jan-Hendrik Goldbeck weiter. Jörg-Uwe Goldbeck hebt die Gemeinsamkeiten beider Unternehmen hervor:

"Es gibt starke Parallelen zwischen uns und DS Gruppen – nicht nur hinsichtlich unserer Kernkompetenzen. Beide Unternehmen wurden 1969 gegründet, sind dezentral organisiert und in zweiter Generation familiengeführt. Unsere Goldbeck-Werte Menschlichkeit, Verantwortung und Leistungsbereitschaft sehen wir auch in der Unternehmenskultur von DS Gruppen. Deshalb freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit."

Auch Mads Møller Hansen, bisheriger Miteigentümer und CEO von DS Gruppen, freut sich über die erfolgreiche Einigung: "Mit Goldbeck als Innovationstreiber und Technologieführer ist DS Gruppen stark für die Zukunft aufgestellt."

Svend Møller Hansen, Gründer und ebenfalls bisheriger Miteigentümer von DS Gruppen, unterstreicht die langfristige Perspektive der Übernahme: "Zwei erfolgreiche Familienunternehmen bündeln ihre Erfahrungen und Kompetenzen in einer gemeinsamen langfristigen Strategie."