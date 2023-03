Berlin (ABZ). – Die in Berlin ansässige DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) startet mit den Abrissarbeiten auf dem Areal des ehemaligen Werks für Fernsehelektronik im südöstlichen Berliner Stadtteil Oberschöneweide.

Beginnende Baustelleinrichtung am BE-U | Behrens-Ufer. Foto: Peter Rüssmann

Die in Absprache mit dem Bezirksamt Treptow-Köpenick erfolgende Baufeldfreimachung im rund 2 ha umfassenden Süd-West-Karree des zukünftigen BE-U | Behrens-Ufer ist daneben auch Teil der bauvorbereitenden Maßnahmen für die in Kürze beginnende Revitalisierung des denkmalgeschützten Peter-Behrens-Baus mit den Gebäudeteilen A, B, C, V und der Halle 5 im Nord-Karree des Areals sowie der ebenfalls dort befindlichen Häuser D und F sowie Halle 1.

Neben der Baustelleneinrichtung für die in Kürze beginnenden Revitalisierungsarbeiten im Nord-Karree entstehen auf der frei werdenden Fläche ein öffentliches Besucherzentrum mit Uferzugang sowie ein vorläufiger Parkplatz für die ersten Mieter des Nord-Karrees. Bis voraussichtlich Ende Mai 2023 werden insgesamt fünf alte Gebäude, darunter Lagerhallen, Werkstattgebäude und eine Kantine, abgetragen. DIEAG-Vorstand Robert Sprajcar sagt: "Wir werden den industriellen und vor allem historischen Charme der Gebäude erhalten, das gesamte Quartier nach neuesten Nachhaltigkeitsstandards entwickeln und den Mietern sehr flexible Nutzungsmöglichkeiten eröffnen. Das Interesse ist sehr groß, sodass wir bereits die Halle 5 sowie weitere Teile des Peter-Behrens-Baus reservieren konnten."

Die solide Substanz der Bestandsgebäude mit teils sehr hohen Deckentraglasten und Geschosshöhen von teils mehr als 3,6 m ermöglicht vielfältige Nutzungen als Büro und Gastronomie sowie für leichte Produktion, Labore und Forschung.

Auf dem rund 10 ha großen ehemaligen Industrieareal des BE-U | Behrens-Ufer entstehen in historischen und neuen Gebäuden insgesamt 235.000 m² Mietfläche für Gewerbetreibende. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Erste Anmietungen in Bestands- und Neubauten werden ab Ende 2023 erfolgen. Eine Gebäudezertifizierung mindestens nach Standard DGNB "Gold" wird angestrebt.