Foto: Cometto

"Die Vollsperrung zwischen dem Bettemburger und dem Gaspericher Kreuz war nötig, um die gewaltige Konstruktion einer Eisenbahn-Bogenbrücke in Position zu bringen. Mit 200 m Länge, 18,5 m Breite und einer Höhe von 40 m von der Fahrbahnplatte bis zur Kante des oberen Bogens ist sie eine der größten Eisenbahnbrücken des Typs 'Bow-String' in Europa", beschreibt Rui Raimundo, Projektleiter bei der Luxemburgischen Eisenbahngesellschaft CFL, die Kennzahlen.

Seit 2020 fügen Spezialfachkräfte die vielen Einzelteile der Zugbänder inklusive Fahrbahnplatte sowie der beiden Doppelbögen vor Ort zusammen. Daraus entstand die Bogenbrücke mit einem Gewicht von 5850 t. "Sie ist eines von insgesamt acht Bauwerken, die im Rahmen der neuen Eisenbahnstrecke zwischen Luxemburg-Stadt und Bettemburg errichtet wird", erläutert Raimundo den ehrgeizigen Rahmen. "Das Projekt gehört zum ambitionierten Ausbau- und Modernisierungsprogramm der CFL. Neben der existierenden Strecke stellt diese zusätzliche Linie einen erheblichen Kapazitätsgewinn für diesen stark befahrenen Abschnitt des Luxemburgischen Schienennetzes dar."

Durch den Einsatz hydraulischer Pressen wurde die Konstruktion im Vorfeld mittels "pack & jack"-Verfahren nach und nach auf eine Höhe von 5 m auf das Niveau der Brückenlager angehoben und ausgerichtet. Für die finale Fahrt kommen nun modulare Selbstfahrer zum Einsatz, die für solche Schwerlastaufgaben prädestiniert sind. Für die Durchführung dieser anspruchsvollen Transportaufgabe sind laut Cometto die weltweit aktiven Spezialisten der Firma Sarens zuständig.

Sie haben die Fahrzeugkombination im Vorfeld zusammengestellt und den Ablauf minutiös vorbereitet. Unter den Augen zahlreicher Beobachter erfolgt kurz nach Mitternacht der Startschuss für den Verschub.

Insgesamt sind 180 selbstangetriebene SPMT-Achslinien in dieses Projekt involviert, die jeweils als 5x18 Achslinien Kombination an jedem Ende der Brücke zusammen gekoppelt sind.

Millimetergenau fügt sich die "Bow-String"-Brücke in die vorgesehene Lücke über der Autobahn 3 ein. Trotz der beachtlichen Ausmaße muss sie sich perfekt an der zukünftigen geometrischen Trassierung der Neubaustrecke anpassen.

Die SPMT-Einheiten der Firma Cometto lassen sich dem Unternehmen zufolge durch die elektronischen Lenkung präzise steuern, alles läuft in der Dunkelheit der Nacht nach Plan. Die LED-Beleuchtung an den Cometto-Modulen verschaffe dem Bediener ideale Bedingungen. Durch den Hub werden laut Herstellerangaben Bodenunebenheiten ausgeglichen und lassen den Konvoi sicher vorankommen. Nach rund zwei Stunden war die Mission vollendet und das 5850 t schwere Bauwerk wird auf den endgültigen Stützen abgesetzt. Die "Brücke der Superlative" fügt sich als weiteres Puzzleteil in das Schienennetzwerk Luxemburgs ein und steht bereit zur Überfahrt der Züge.