Bauprognose 2023, Umsatzerwartungen für das deutsche Bauhauptgewerbe. Baugewerbliche Umsätze, Stand Novenber 2022. Grafik/Text: imu-Infografik

Demnach dürften sich die Umsätze in diesem Jahr auf knapp 155 Milliarden Euro summieren, was einem nominalen Rückgang um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche. Preisbereinigt erwartet der ZDB ein Umsatzminus von 7 Prozent für 2023 nach –5,5 (Hochrechnung) und –6,2 Prozent in 2022 beziehungsweise 2021.

Quelle: Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB)