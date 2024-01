London/Großbritannien (ABZ). – Das größte Infrastrukturprojekt in Europa hat Potain-Krane für den Bau der längsten Eisenbahnbrücke in Großbritannien eingesetzt. Die Krane werden von dem britischen Hoch- und Tiefbauunternehmen Sir Robert McAlpine geliefert, das als eines von drei Infrastrukturunternehmen an dem Joint Venture Align beteiligt ist, das 21,6 km der HS2-Eisenbahnlinie baut.