Maximilian Metzner, Geschäftsführer der Bertram-Gruppe, vor der niedrigen Baugruppe Typ NBFS in einer Gurtbreite von 2000 Millimeter. Foto: Alexandra Westermann

Das 300 Quadratmeter große Gebäude könne bei Bedarf auch als zusätzliche Montagehalle genutzt werden.

Die Firmengruppe Bertram ist ein Zusammenschluss von eigentümer- und familiengeführten Fachbetrieben in der dritten Generation. Seit 1931 bietet sie Förderbänder "Made in Germany". Die Unternehmen sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Förderbänder bietet das Unternehmen nach eigenen Angaben in allen gängigen Gurtbreiten und Achsabständen als Baukastensystem oder in Komplettbauweise an. Eine Neuheit im Bereich der Förderanlagen, die im Jahr 2022 entwickelt wurde, ist die niedrige Baugruppe Typ NBFS in einer Gurtbreite von 2000 Millimeter.

Produktpalette wird erweitert

Metzner erläutert: "Bertram konnte die Produktneuheit als Sortier-Förderbänder erfolgreich in der holzverarbeitenden Industrie platzieren." Die Installation sei für Februar 2023 geplant. Außerdem werde die Produktpalette ab Januar 2023 auf Gurtbreite 1600, 1800 und 2000 Millimeter erweitert. Die selbst entwickelten Förderbänder böten eine große Flexibilität in der Zusammenstellung mit vielfältigem Zubehör. Auch sei eine spätere Veränderung der Bandlänge durch die Modulbauweise möglich. "Die Förderbänder werden von uns gemäß den Kundenangaben konfektioniert. Auch Sonderanfertigungen können wir schnell und unkompliziert fertigen", erläutert der Geschäftsführer. Ausgestattet sind die Förderbänder mit Eingreifschutzvorrichtungen gemäß UVV, CE-Kennzeichnung und Betriebshandbuch gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Als weitere Serviceleistung für die Kunden wurde am 1.September in der Bertram-Gruppe eine Konstruktionsabteilung ins Leben gerufen. Damit kann das Unternehmen jetzt Planung und Support vor Ort anbieten und Engpässe in der Personaldecke, die durch den Wechsel von Mitarbeitern in den Ruhestand entstehen, überbrücken. Metzner: "Außerdem ist es möglich Kunden eine 3-D-Visualisierung zur ihrer Bestellung anzubieten, damit sie eine Vorstellung davon bekommen, wie das Produkt am Ende aussieht."

Neue Domaine freigeschaltet

Um nach außen ein einheitliches Erscheinungsbild abzugeben, wurde zum 1. Oktober die neue Domaine der Bertram-Gruppe freigeschaltet. Metzer: "Damit zeigen wir, dass wir Angebote aus einer Hand anbieten. Das betrifft sowohl den Verkauf als auch die Vermietung."

In diesem Rahmen wurde auch der Online-Shop für Förderbänder und Ersatzteile installiert. So können Kunden 24/7 auf die Produkte zugreifen. "Unsere Versandabteilung reagiert prompt innerhalb von 24 Stunden. Abholungen ab Lager sind in dringenden Fällen nach vorheriger Absprache auch außerhalb der Geschäftszeiten möglich" sagt Metzner. Ergänzt wird das Online-Angebot durch einen Förderband-Konfigurator.

Das alles seien auch Angebote, um die Beziehungen zum Kunden langfristig zu sichern. Dazu trage auch die persönliche Fachberatung bei. Metzner: "Unsere persönliche Fachberatung hat das Ziel, für unsere Kunden die optimale Förderlösung zu finden." Qualität, Sicherheit und Zufriedenheit seien dabei ganz wichtig.

Der Fachkräftemangel ist auch bei Bertram deutlich spürbar. Im vergangenen Jahr konnten von sechs Ausbildungsplätzen nur vier besetzt werden, so dass man im Unternehmen immer auf der Suche nach kompetenten Mitarbeitern ist.