Gaildorf (ABZ). – Auf Stand B4.300 der bauma 2022 zeigt die bott GmbH & Co. KG eine mobile Werkstatt für die Wartung von Baumaschinen, teilt das Unternehmen mit. Demzufolge sollen damit Bagger, Walzen oder Kräne vor längeren Stillstandszeiten geschützt werden.

Das von der bott GmbH & Co. KG ausgestellte Fahrzeug eignet sich als mobile Werkstatt für die Wartung von Baufahrzeugen. Foto: Bott

In der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung lässt sich ein großes Sortiment an Werkzeugen, Hilfsmitteln und Ersatzteilen sicher für den schnellen Einsatz aufbewahren, erklärt das Unternehmen. Umfangreiche Beleuchtungsoptionen gewähren innen und außen klare Sicht. Werkbänke mit Schraubstöcken und eingebaute 230-Volt-Steckdosen bereiten den Wagen auf unterschiedliche Eventualitäten vor. Um schweres Gerät zu betreiben, empfiehlt sich nach Angaben der Verantwortlichen ein Unterflurgenerator, an den sich ein leistungsstarker Kompressor anschließen lässt.

Weiterhin können sich Standbesucher ein Bild der Einsatzmöglichkeiten von bottTainer Transportboxen machen. Die für Pritschenfahrzeuge konzipierten Werkzeugkisten nutzen demnach den vorhandenen Stauraum bestmöglich. Werkzeuge, Arbeitsmaterial und sperrige Geräte können so ordentlich und diebstahlsicher verstaut werden. bottTainer sind in bedarfsgerechten Konfigurationen verfügbar, die wahlweise mit besonders großen Ablagefächern oder Schubladen und Schütten für Kleinteile versehen sind.

Insbesondere in Hinblick auf den Garten- und Landschaftsbau bietet sich nach Angaben bott die Ausführung als bottTainer powered by Stihl an. Diese Konfiguration erlaube das sichere Mitführen von Akkus aus dem AP-System von Stihl. Über die Außeneinspeisung werden bis zu 28 Akkus mit einem einzigen Kabel aufgeladen. Dadurch seien professionelle Akkugeräte wie Heckenscheren, Motorsensen und Laubgebläse im Bedarfsfall immer einsatzbereit. Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen von bott machen eigenen Angaben zufolge effizientes Arbeiten zur Selbstverständlichkeit.