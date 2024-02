Mehr als 60 Planer und Verarbeiter trafen sich am 18. Januar 2024 im Bochumer Tiefbauamt zum Fachkundelehrgang. BundesQualitätsgemeinschaft Flüssigböden

Planer, Hersteller und Verarbeiter sind die Zielgruppe für diesen Lehrgang, den die BQF in regelmäßigen Abständen in diesem Format anbietet. Ein Großteil der Teilnehmer verfolgt das Ziel, am Ende der Veranstaltung an einem schriftlichen Test teilzunehmen, um damit das BQF-Fachkundezertifikat zu erwerben.

Dieses ist eine Voraussetzung zur Erlangung des BQF-Qualitätszeichens "Qualitätsgesicherter Flüssigboden (QF)", das für die Praxis einen transparenten und zielgerichteten Qualitätsstandard für den bisher noch nicht genormten Baustoff Flüssigboden schaffen soll. Seit 2010 habe sich die BQF das Ziel gesetzt, Richtlinien für diese Qualitätssicherung zu definieren und deren Umsetzung in der Praxis sicherzustellen.

Neben interessanten Vorträgen erfahrener Experten unter anderem über technische und wirtschaftliche Vorteile des Einsatzes von Flüssigboden sowie zahlreicher rechtlicher Bestimmungen wurden im Rahmen einer praktischen Vorführung auch verschiedene Flüssigbodenwürfel demonstriert. "Viele Anwender haben mittlerweile die zahlreichen Vorteile der Flüssigbodenbauweise vor allem in Punkto Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erkannt", betont BQF-Geschäftsführer Sebastian Geruschka. Ein nächster Fachkundelehrgang der BQF ist geplant. Detaillierte Informationen dazu werden in Kürze unter www.bqf-fluessigboden.de bekannt gegeben.