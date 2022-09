BPH auf der fensterbau frontale: Vorsitzender Eduard Appelhans (l.) mit Neuzugang Kai Pless. Foto: Bundesverband ProHolzfenster

Berlin (ABZ). – Umweltmarketing für Fensterhersteller, Lobbyarbeit für Holz-/ Holz-Alufenster und innovative Fenstersysteme – das waren die Themen am Stand des Bundesverbandes ProHolzfenster e. V. (BPH) auf der fensterbau frontale.

"Wir haben die besten Produkte für nachhaltiges Bauen und Sanieren, und das sollten wir auch offensiv vertreten", sagt der BPH-Vorsitzende Eduard Appelhans.

"Holzfenster mit ihrer hervorragenden Ökobilanz müssen in der aktuellen Klimadebatte in den Vordergrund rücken." Mit den beiden neu aufgelegten Broschüren "Umweltmarketing – Ihre Chance" und "Holz verwenden – Klima schützen" will der Verband seine Mitglieder dabei aktiv unterstützen.

Warum die Mitgliedschaft im BPH notwendig und sinnvoll ist, wurden Eduard Appelhans und sein Team nicht müde, den Besuchern am Stand nahezubringen. Zum Beispiel die stetige Interessenvertretung speziell für den Werkstoff Holz im Fensterbau: "Außer unserem Verband macht das in dieser Form keiner", so Appelhans, der in verschiedenen Gremien wie dem europäischen Netzwerk EuroWindoor vertreten ist. "Gerade für uns Holzfensterhersteller ist es enorm wichtig, über neueste Entwicklungen informiert zu sein und auf politischer Ebene frühzeitig mitzureden. Das betrifft direkt die Arbeit aller unserer Kolleginnen und Kollegen!"

Eine kleine Ausstellung technischer Innovationen zog auch dieses Mal viele interessierte Besucher an. Energieeffiziente Holzfenster, Holz-Aluminiumsysteme und barrierefreie Schwellen standen im Mittelpunkt.

Außer dem kürzlich gewählten Vorstand um Eduard Appelhans, Karsten Häber und Rainer Rutsch sowie zahlreichen Beiratsmitgliedern war auch ein neues Gesicht in die Messearbeit eingebunden.

Kai Pless aus Berlin unterstützt seit Juni als Referent den Vorstand und insbesondere den Vorsitzenden Eduard Appelhans in der Geschäftsführung. Der 31-jährige Sozialwissenschaftler will sich neben dem operativen Geschäft auch der strategischen Ausrichtung und der politischen Kommunikation des Verbandes widmen.