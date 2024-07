In dieser Funktion wird sie für die Weiterentwicklung der weltweiten Personalstrategie und -organisation des Konzerns verantwortlich sein. Ein besonderer Fokus liege auf den Themen Unternehmenskultur, Leadership, Zusammenarbeit und nachhaltiges Unternehmenswachstum.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in internationalen Business- und HR-Führungspositionen bringt sie eine ganzheitliche Perspektive auf Personal- und Geschäftsherausforderungen wie Digitalisierung, Transformation und M&A ein. Rebecca Koch bringt einen breiten Erfahrungsschatz in HR-, Business- und Consulting-Funktionen in die Nemetschek Group ein. In ihrer letzten Position bei DB Schenker war sie als Chief People Officer Europe zuständig.

Zu ihren umfangreichen Erfahrungen gehören auch mehrere HR-Führungspositionen bei dem US-amerikanischen Medizintechnikunternehmen Becton Dickinson, wo sie zuletzt für Talent & Culture in der Region Greater Asia mit Sitz in Singapur verantwortlich war.