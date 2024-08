Die steigende Bevölkerungsdichte in Städten und Gemeinden führt zu einem erhöhten Bedarf an Bildungseinrichtungen. Insbesondere in den wachsenden städtischen Gebieten stehen die Träger von Bildungseinrichtungen daher vor der Herausforderung, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Planung und Bau traditioneller Schulgebäude können Jahre dauern und erfordern hohe Investitionen.