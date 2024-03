Der Bau des Azizi-Towers, der der zweithöchste Turm der Welt sein wird, soll innerhalb von vier Jahren abgeschlossen sein. Abb.: Azizi Developments

Mitte Februar unterzeichnete Azizi Developments einen Vertrag mit Doka für die Konzeptionierung und Lieferung von Schalungssystemen für dessen jüngstes Wolkenkratzerprojekt an der prestigeträchtigen Sheikh Zayed Road in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). Das Bauwerk, das laut dem Immobilienentwickler Azizi das zweithöchste der Welt sein wird, soll innerhalb von vier Jahren fertiggestellt werden (die genaue Höhe wird noch bekannt gegeben). Das Gebäude wird nach Fertigstellung ein mehrstöckiges Einkaufszentrum, luxuriöse Apartments und Penthouse-Wohnungen, ein 7-Sterne-Hotel, zahlreiche erstklassige gastronomische Einrichtungen, eine einzigartige Aussichtsplattform sowie weitere aufregende Attraktionen beherbergen.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung erklärt Farhad Azizi, CEO von Azizi Developments: "Diese Vereinbarung unterstreicht unseren Anspruch, nur mit den Besten zusammenzuarbeiten, und unser Bestreben, nachhaltige, innovative, qualitativ hochwertige und erstklassige Projekte zu realisieren, die das Leben zukünftiger Generationen bereichern. Die Zusammenarbeit mit Doka ist für uns ein Garant für erstklassige Bauqualität bei diesen einzigartigen Projekten."

Robert Hauser, CEO von Doka, betont: "Wir freuen uns, mit Azizi Developments, einem weltweit renommierten Immobilienentwickler, bei diesem herausragenden Projekt zusammenzuarbeiten und sind stolz, unsere Erfahrung und Highrise-Kompetenz zeigen zu können. Nur sehr erfahrene Schalungsexpertinnen und Schalungsexperten sind in der Lage, Antworten auf die Herausforderungen dieses anspruchsvollen Projekts zu geben – und zwar von der Planung und dem Engineering bis hin zur operativen Exzellenz in der Ausführung."

Breites Lösungsportfolio

Doka verfügt nach eigenen Angaben über ein breites Lösungsportfolio im Segment der Superhochhäuser und ist daher auch in der Lage, speziell maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Da der Turm an der prestigeträchtigen Sheikh Zayed Road errichtet wird, stellen vor allem die beengten Platzverhältnisse eine große Herausforderung für die Projektteams dar. Diese Herausforderungen werden durch die Doka-eigene Werkstatt in Dubai gelöst, die vormontierte Schalungs- und Selbstklettereinheiten entwickelt. Gerade diese maßgeschneiderten Lösungen tragen den hohen Anforderungen an Schnelligkeit, technischer Präzision und Einhaltung der Baustellenspezifikationen unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten Rechnung, und konnten den Auftraggeber schlussendlich überzeugen.

Das Prestigeprojekt profitiert von der Doka-Kompetenz für schlüsselfertige Schalungslösungen wie Selbstklettereinheiten, Schutzwände, Deckenschalungen, Tischhubsysteme, Arbeitsbühnen und Seitenschutzsysteme. Durch die ganzheitliche Betrachtung jedes einzelnen Projektes gelingt es Doka, die Schnittstellen zwischen den Projektteams zu minimieren und einen reibungslosen und effizienten Bauablauf zu gewährleisten. Mit diesem Gesamtpaket ist Doka in der Lage, die Herausforderungen bei der Errichtung von Betonbauwerken in Rekordhöhe zu meistern.

Seit mehr als 45 Jahren verlässlicher Partner

Im Mittleren Osten ist Doka nach eigenen Angaben seit mehr als 45 Jahren ein verlässlicher Partner der Bauwirtschaft und mit Niederlassungen in den VAE, Saudi-Arabien, Katar, Oman, Kuwait und Bahrain strategisch gut positioniert. Insbesondere in Dubai ist der Schalungs- und Gerüstexperte mit einem eigenen, hochqualifizierten Engineering- und On-Site-Team gut aufgestellt.

Zudem stellt das 50.000 Quadratmeter große Logistikzentrum in Dubai und weitere Lager in jedem Land eine rasche Verfügbarkeit von Schalungssystemen sicher. Zahlreiche Vorzeigeprojekte im Mittleren Osten wurden mit Schalungslösungen von Doka errichtet. Vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügt Doka über langjährige Erfahrung mit Superhochhausprojekten wie dem Burj Khalifa und dem Marina 101. Der Azizi Tower ist ein neuer Meilenstein für Doka und die gesamte Region.

Doka ist nach eigenen Angaben globaler Anbieter von Gerüst-Lösungen und verfügt über 160 Vertriebs- und Logistikstandorten.