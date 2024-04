Dr. Christopher Paschmann und Prof. Dr. Jan Akkermann sind seit Kurzem Teil der Geschäftsleitung von spiekermann ingenieure. Paschmann war zuvor und bleibt auch weiterhin Leiter des Geschäftsbereichs Wasser und Umwelt der Ingenieursgesellschaft. Er begleitet spiekermann seit 2018: Zunächst als Projektingenieur und Projektleiter, ab 2020 in der Abteilungsleitung Wasserwirtschaft und ein Jahr später in der Rolle als Geschäftsbereichsleiter. Dem Generalisten aus dem Bereich Wasserbau ist es laut eigener Aussage besonders wichtig, dass spiekermann den eingeschlagenen Weg hin zu mehr Digitalisierung und mehr Nachhaltigkeit in Projekten weiterverfolgt. Akkermann bringt dagegen umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung von Ingenieurgesellschaften ein. Als Mitglied des Management Boards der Dorsch Gruppe Europe gewährleistet er die Verbindung zu der zur RAG-Stiftung in Essen gehörenden Dachorganisation Dorsch Global, eines der führenden Planungs- und Beratungsunternehmen Deutschlands mit weltweit mehr als 7200 Mitarbeitern.