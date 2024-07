Gütersloh (ABZ). – Auf der ehemaligen Fläche eines Bürogroßhändlers in Gütersloh startet voraussichtlich im Dezember der Hochbau für das nächste nachhaltige Bauprojekt. Mit DHL, Burger King und dem Hagedorn-eigenen Boardinghouse ist die Wirtschaft am ehemaligen Standort der Firma Brüggershemke und Reinkemeier in Gütersloh zurückgekehrt, teilte Hagedorn jetzt mit.