Elektrisch betriebene Geräte und Maschinen sind hier aufgrund ihrer Leistungsdaten immer mehr auf dem Vormarsch. Sie eignen sich insbesondere für emissionsfreie Tätigkeiten und erlauben Unternehmen im Rahmen der digitalen Vernetzung tiefe Einblicke in die jeweiligen Leistungs- und Nutzungsdaten.

Beim Thema Digitalisierung ist die Husqvarna Group einer der Vorreiter im Markt. Aktuell sind – über alle Geschäftsbereiche hinweg – bereits rund 2,8 Millionen Geräte vernetzt. In den nächsten fünf Jahren soll diese Zahl verdoppelt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die meisten der in den letzten zwei Jahren erschienenen Geräte sowie fast alle aktuellen Modelle mit entsprechender Konnektivität auf Basis von Bluetooth ausgestattet. Speziell für Abbrucharbeiten steht mit dem Husqvarna K1 PACE ein Akku-Trennschleifer zur Verfügung, der sich für den Trocken- und Nassschnitt von Beton (gehärtet hart/mittel/weich/Stahlbeton), Granit, Marmor, Naturstein, Eisen, Gusseisen, Metall, Eisenbahnschienen sowie Ziegel eignet. Ein leistungsstarker 94-Volt-Akku bringt über ein integriertes Getriebe für höheres Drehmoment Diamanttrennscheiben mit 12 oder 14 (300 mm beziehungsweise 350 mm) auf Touren. Selbst anspruchsvolle Arbeiten lassen sich damit zuverlässig sowie emissions- und unterbrechungsfrei erledigen.

Über eine Akku-Anzeige im Griff ist der Anwender jederzeit über die Restdauer der Verfügbarkeit informiert. Neigt sich die Akkuladung dem Ende zu, kann die Einsatzbereitschaft in Verbindung mit dem PACE-Batterie-/Schnellladesystem mit aktiver Ladegerätekühlung über einen langen Zeitraum aufrechterhalten werden. Der Clou: Diese Informationen lassen sich ebenfalls über die eingebaute Bluetooth-Konnektivität im Rahmen der Husqvarna Fleet Services abrufen. Die Fleet Services-App erfasst dafür sämtliche Ausrüstungsdaten über Bluetooth, sobald sich die Maschine innerhalb eines Bereichs von 0 bis 100 m (0 bis 30 m bei eingeschränkter Sicht) befindet. Auf einen Blick ist klar, wo sich die Maschine auf der Baustelle befindet, ob sie gerade gewartet wird, im Regal steht oder im Einsatz befindet.

Dazu Mattias Holmdahl, Global Product Manager Power Cutters, Husqvarna Construction: "Neben den aktuellen Daten steht darüber hinaus auch eine Wartungshistorie zur Verfügung. Daraus lassen sich Zeitpläne für momentane sowie künftige Verfügbarkeit ableiten und Einsätze entsprechend besser koordinieren. Langfristig bedeutet dies weniger Ausfallzeiten für die Betreiber und Unternehmen, was einen großen Vorteil insbesondere im Tagesgeschäft darstellt." Kommt ein Gerät auf einer Baustelle nicht so häufig zum Einsatz, kann es entweder an eine andere gebracht oder mit einem kleineren Akku ausgestattet werden.

Husqvarna Construction stellt für seine vernetzte Produktpalette die Möglichkeit zur kabellosen Aktualisierung der Firmware von Gerät und Akku zur Verfügung: FOTA, Firmware-over-the-air. Mattias Holmdahl geht ins Detail: "Ein Vorteil des K1 PACE in dem Zusammenhang ist, dass sowohl das Gerät wie auch der Akku Informationen zum jeweiligen Status liefern.

Beide können sich an verschiedenen Orten befinden und trotzdem kann mit beiden kommuniziert werden. Und über die Geolokalisierung können sie auch gefunden werden, was insbesondere bei größeren Baustellen vorteilhaft ist." Steht ein Update an, müssen die Geräte nicht extra in ein Husqvarna Service-Center gebracht werden. Laut Holmdahl "reicht ein Gateway oder Smartphone mit der App, um ein Produkt drahtlos direkt vor Ort auf der Baustelle zu aktualisieren".