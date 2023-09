Speichersdorf (ABZ). – Rumsauer stellt mit dem Vari Raptor Hydro nach eigener Aussage ein wahres Multitalent für verschiedene Arbeiten in der Garten- und Landschaftspflege, in der Landwirtschaft sowie für den Einsatz rund um Haus und Hof vor. Durch die große Auswahl von Anbaugeräten eigne sich der Mehrzweckträger für verschiedene Einsätze zu jeder Jahreszeit.

Der Mehrzweckträger Vari Raptor Hydro eignet sich für eine ganzjährige Landschaftspflege und empfiehlt sich sowohl für Profis als auch Privatanwender. Foto: Rumsauer

Außerdem sei er eine nachhaltige, leistungsstarke und ergonomische Lösung für Profis und Privatanwender. Zu den innerhalb von fünf Minuten umrüstbaren Modulen gehören ein Gestrüppmäher, ein Mulcher, ein Heuwender und -rechen, ein Räumschild zum Wegschaufeln von Schnee und eine Kehrbürste. Darüber hinaus lassen sich bei Bedarf ein Anhängesitz oder ein Kippanhänger anschließen.

Herzstück des Mehrzweck-Zubehörträgers ist der 7,75 PS starke Viertaktmotor der Bezeichnung KOHLER COMMAND PRO 224 mit einem Drehmoment von 14,9 Nm, einer Gusslaufbuchse im Zylinder, einer Ölpumpe, einem Ölfilter und einer Profidruckschmierung. Die Frischluftzufuhr durch einen vierstufigen Zyklonluftfilter ist vor allem beim Hochgrasmähen sowie beim Heuwenden und Kehren ein großer Vorteil.

Durch das hydrostatische Getriebe der Art TUFF TORQ K-46ED lässt sich die Fahrgeschwindigkeit sowie -richtung der Maschine vorwärts wie rückwärts stufenlos und ohne Unterbrechung des Zubehörantriebs ändern. So kann sich die Maschine den Bedingungen und der Gehgeschwindigkeit der Bedienperson anpassen. Das Differenzial im Getriebe erlaubt zudem eine einfache Steuerung und Führung: Die automatische Differenzialsperre schaltet ein, wenn ein Rad durchdreht, und überträgt die Leistung auf die beiden luftbereiften 8-Zoll-Räder. So kann sich der Vari Raptor Hydro auch in sehr schwierigem Terrain bewegen. Für einen größeren Aktionsradius sorgt ein zusätzlicher Behälter, der das Gesamtvolumen des Kraftstoffs auf 5,9 l erhöht.

Der Vari Raptor Hydro zeichnet sich laut Hersteller durch ein einfaches Handling aus. Für einen hohen Bedienungskomfort sorgen nicht zuletzt eine stufenlose Höhen- und Seitenverstellung der Lenkholme, ergonomische Betätigungshebel, die nur wenig Druck auf die Handflächen ausüben, und Handgriffe mit Luftkammern, die Mikrovibrationen verhindern. Die patentierte Anlaufkupplung mit der Bremse NORAM-VARI ermöglicht einen zügigen Anlauf sowie ein sicheres und sofortiges Stoppen der Anbaugeräte. Zusätzlichen Komfort bietet der mögliche Anschluss eines Anhängers mit Sitz oder eines eigenständigen Anhängesitzes an die Maschine.