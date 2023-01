Dinklage (ABZ). – Bei Bohrungen in Mauerwerk und Beton empfiehlt sich der Einsatz von Hammerbohrern mit SDS-Anschluss. Die Hartmetallschneiden der Bohrer sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt in Beton, Stein und sogar Betonarmierung.

Bohren in Beton und Armierung. Foto: Heller Tools

Dabei trägt die Spitzenausprägung zu einem genauen und einfachen Anbohren bei. Eine noch härtere Hartmetallschneide haben spezielle Beton- und Steinbohrer. Mit diesen Bohrern können unterschiedliche Steinarten wie Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Granit, Naturstein und Marmor oder auch Poren- und Gasbeton problemlos bearbeitet werden.

Für ein ordnungsgemäßes Bohrloch in den Materialien empfiehlt es sich, Qualitätsprodukte zu verwenden, die nach den Vorschriften der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), einem unabhängigen Institut, hergestellt werden. Das Symbol wird direkt auf dem Bohrer eingezeichnet.

Wichtig ist, vor der Montage eines Dübels die Materialrückstände im Bohrloch zu beseitigen, damit der Dübel eine optimale Haltbarkeit gewährleistet. Bei der Bohrung selbst kann es zu einer starken Staubbelastung kommen, die gesundheitsschädlich sein kann. Spezielle Absaugbohrer wirken dem entgegen und tragen somit zur Arbeitsschutz bei. Das Bohrmehl wird dabei durch das Innere des Bohrers abtransportiert. Dadurch entfällt das aufwändige Reinigen des Bohrlochs und es wird zusätzlich Zeit wird gespart. Der Hersteller von Premium Werkzeugzubehör Heller Tools GmbH bietet in seinem Sortiment Hammerbohrer, sowohl Zwei-, Drei- als auch Vier-Schneider mit SDS-plus und SDS-max Aufnahme, sowie spezielle Beton- und Steinbohrer in unterschiedlichen Durchmessern an. Die Bohrer zeichnen sich vor allem durch ihre Langlebigkeit und Effizienz, mit Qualität "Made in Germany" aus.

Der Absaugbohrer "Duster Expert" beweist durch seine Arbeitsergebnisse: Das robuste Design von Bohrkopf und Schaft sorgt für sehr hohe Standzeiten und durch den Einsatz von extra großen Kopföffnungen zeichnet sich das Produkt durch seine Schnelligkeit aus. Der "Duster Expert" ist in den Varianten SDS-plus (6 bis 24 mm) und SDS-max (14 bis 40 mm) erhältlich. Mit dem "Duster Expert XC SDS-plus" (6 bis 16 mm) bietet Heller zusätzlich eine Version mit austauschbaren Aufsätzen. Der Austausch der Bohraufsätze erfolgt ohne Werkzeugeinsatz und ist daher sehr einfach und schnell durchführbar.