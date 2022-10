Bedburg (ABZ). – Nitras ergänzt das Sortiment mit der neuen Warnschutz-Arbeitskleidung MOTION TEX VIZ. Auffallend gut geschützt mit modernen, funktionsorientierten Details, unterstützt MOTION TEX VIZ ein sicheres Arbeiten des Anwenders, teilt der Hersteller mit.

Die gesamte Warnschutz-Arbeitskleidung MOTION TEX VIZ ist EN ISO 20471-zertifiziert und hat ein Flächengewicht von 280 g/m². Foto: Nitras

Die neue Kollektion besteht aus kurzen und langen Warnschutz-Arbeitshosen, Warnschutz-Latzhosen und Warnschutz-Arbeitsjacken in den Farben Neonorange/Marineblau sowie Neongelb/Marineblau. Die Warnschutz-Arbeitskleidung ist aus einem atmungsaktiven und leichten Mischmaterial (60 % Polyester, 40 % Baumwolle) gefertigt und hat dadurch einen hohen Tragekomfort. Sowohl die Warnschutz-Arbeitshosen sowie die Warnschutz-Latzhosen überzeugen mit einem dehnbaren Bund, Verstärkungen an stark beanspruchten Stellen sowie vielen cleveren Taschen und weiteren Accessoires, wie zum Beispiel eine Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Patte und elastischen Trägerabschlüssen (nur Warnschutz-Latzhose 7572 // MOTION TEX VIZ).

Durch die umlaufenden Reflexstreifen und Reflexbiesen auf Brust und Rücken ist die Warnschutz-Arbeitsjacke 7573 // MOTION TEX VIZ besonders gut sichtbar. Für hohen Komfort sorgen die verstellbaren Ärmelabschlüsse mit Knöpfen und der Gummizug am Bund. Der durchgängige Reißverschluss, mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, hilft bei unangenehmeren Witterungsbedingungen wie Wind und Nieselregen. Mit der aufgesetzten Smartphone-Tasche auf der Brusttasche hat der Anwender einen schnellen Zugriff auf passende Devices. Die gesamte Warnschutz-Arbeitskleidung MOTION TEX VIZ ist EN ISO 20471-zertifiziert und hat ein solides Flächengewicht von 280 g/m². Durch das weite Größenspektrum (24–29, 42–68, 90–110, Ausnahme kurze Warnschutz-Arbeitshose) findet jeder Anwender das passende Modell. Optimal ausgestattet bei der Arbeit und in der Freizeit mit Schutz, der passt.