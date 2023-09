Johanna Lauter hat den Posten als Geschäftsführung Finanzen bei BKL Baukran Logistik übernommen. In dieser Position leitet die 36-Jährige die Fachgebiete Corporate Finance, Accounting, Controlling, Steuern, Recht sowie Compliance und führt ein achtköpfiges Team. Die Betriebswirtin kommt von einer Unternehmensberatung, wo sie über neun Jahre lang als Head of Controlling and Accounting tätig war.

