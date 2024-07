"Ich glaube, dass es in Deutschland dringend notwendig ist, dass wir die Strukturen im ländlichen Raum auf mehr multimodalen Verkehr ausrichten", sagte jüngst Bundesverkehrsminister Wissing gegenüber den Medien. Multimodal beschreibt gemeinhin die Beförderung von Personen oder Gütern mit zwei oder mehr unterschiedlichen Verkehrsträgern, die jüngsten Aussagen des Ministers bezogen sich jedoch ausschließlich auf den Ausbau von ÖPNV-Knoten im ländlichen Raum. Es brauche mehr attraktive Umstiegsmöglichkeiten in der Fläche, sagte der Bundesverkehrsminister, die kombinierte Nutzung von Auto und Bahn solle erleichtert werden, das böte ein riesiges CO2-Einsparpotenzial. Ein Anlass für diesen Vorstoß mag außer dem Klimafaktor gewesen sein, dass das Deutschland-Ticket jüngst einjähriges Jubiläum feiern konnte und unter anderem der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) feststellte, dass es überwiegend im urbanen Raum genutzt wird – und nur 21 Prozent der Nutzer aus dem ländlichen Raum kämen. Die Bundesländer könnten für sich dann überlegen, welche Standorte in welchen Regionen für solche Umstiegs-Hubs am besten wären, so der Minister. Es bleibt offen, dass in allen Bundesländern seit Jahrzehnten "Park+Ride"-, oder ähnliche ÖPNV-Konzepte verfolgt und umgesetzt wurden. Und auch, dass der Rückzug der Bahn aus den ländlichen Bereichen zur Jahrtausendwende im Güter- und Personenverkehr diese Entwicklung eher befördert hat. Für den Ausbau oder die Schaffung von "attraktiven Umstiegsmöglichkeiten" dürfte somit zunächst die Frage von der Bahn zu beantworten sein, welche finanziellen Mittel für solche Projekte oder zur Schaffung neuer Netz-Kapazitäten in der Fläche zur Verfügung gestellt werden können. Anfang April hatten Medien berichtet, dass die Bahn angesichts höherer Verluste im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Ausgabensperre plane. "Es gibt dazu noch keinen Beschluss des Konzernvorstand", lautete die Antwort der DB.

Kai-Werner Fajga Autor Chefredakteur Allgemeine Bauzeitung