Markus Schmidt ist neuer CEO der Beumer Corporation im US-amerikanischen Somerset/New Jersey. Er zeichnet sich laut dem Unternehmen insbesondere als Experte in der Automatisierung sowie als Führungskraft in multinationalen Unternehmen aus. Zudem kennt er die besonderen Herausforderungen des nordamerikanischen Marktes. Schmidt erwarb sein Diplom an der Universität in Köln und bildete sich an der University of California, Berkeley, der University of Virginia, der Darden School of Business und der Universität St. Gallen/Schweiz im Bereich Führungsentwicklung weiter.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen

Unternehmens Presseverteiler Beumer bestellen